Командиру взвода ВСУ вынесли приговор за вторжение в Курскую область
СК: командир взвода ВСУ Попович осужден на 16 лет за вторжение в Курскую область
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Командир взвода ВСУ Владимир Попович осужден на 16 лет за применение оружия против мирных жителей Курской области, сообщает СК РФ.
Установлено, что в декабре 2024 года командир взвода охраны 36-й отдельной бригады морской пехоты главный сержант Владимир Попович, имея при себе автомат, в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооруженных формирований Украины незаконно вторгся на территорию РФ. Находясь вблизи села Плехово Суджанского района Курской области, он оборудовал в лесополосе наблюдательно-огневые позиции, с которых осуществлял наблюдение за местностью для получения и передачи информации о действиях подразделений ВС РФ. Кроме того, он запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации.
"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру взвода охраны 36-й отдельной бригады морской пехоты главному сержанту Владимиру Поповичу. Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Попович был задержан российскими военными и передан следствию. Суд признал его виновным в совершении теракта. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы: четыре года в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.