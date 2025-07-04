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Командиру взвода ВСУ вынесли приговор за вторжение в Курскую область

Командиру взвода ВСУ вынесли приговор за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 04.07.2025

Командиру взвода ВСУ вынесли приговор за вторжение в Курскую область

Командир взвода ВСУ Владимир Попович осужден на 16 лет за применение оружия против мирных жителей Курской области, сообщает СК РФ. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:48:00+03:00

2025-07-04T18:48:00+03:00

2025-07-04T18:48:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Командир взвода ВСУ Владимир Попович осужден на 16 лет за применение оружия против мирных жителей Курской области, сообщает СК РФ. Установлено, что в декабре 2024 года командир взвода охраны 36-й отдельной бригады морской пехоты главный сержант Владимир Попович, имея при себе автомат, в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооруженных формирований Украины незаконно вторгся на территорию РФ. Находясь вблизи села Плехово Суджанского района Курской области, он оборудовал в лесополосе наблюдательно-огневые позиции, с которых осуществлял наблюдение за местностью для получения и передачи информации о действиях подразделений ВС РФ. Кроме того, он запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру взвода охраны 36-й отдельной бригады морской пехоты главному сержанту Владимиру Поповичу. Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что Попович был задержан российскими военными и передан следствию. Суд признал его виновным в совершении теракта. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы: четыре года в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

https://ria.ru/20250619/vsu-2023921995.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)