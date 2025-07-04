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УЖД заявила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Киеве - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:17 04.07.2025 (обновлено: 07:34 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/kiev-2027088664.html
УЖД заявила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Киеве
УЖД заявила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Киеве - РИА Новости, 04.07.2025
УЖД заявила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Киеве
Железнодорожная инфраструктура повреждена в Киеве после взрывов, сообщила компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:17:00+03:00
2025-07-04T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
украинская железная дорога
укрзализныця
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Киеве после взрывов, сообщила компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. "В... Киеве имеем повреждения железнодорожной инфраструктуры в черте города. Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что приводит к задержкам до 2 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250704/marochko-2027087882.html
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киев, россия, дмитрий песков, украинская железная дорога, укрзализныця, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Украинская железная дорога, Укрзализныця, Вооруженные силы Украины
УЖД заявила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Киеве

Укрзализныця: в Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Киеве после взрывов, сообщила компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.
"В... Киеве имеем повреждения железнодорожной инфраструктуры в черте города. Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что приводит к задержкам до 2 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДмитрий ПесковУкраинская железная дорогаУкрзализныцяВооруженные силы Украины
 
 
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