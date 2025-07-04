Карта школьника: зачем нужна, как оформить и получить
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МОСКВА, — РИА Новости. Карта школьника — один из важнейших социальных проектов с множеством преимуществ. Она позволяет получить льготы на транспорт, питание и другие услуги. Как оформить и как получить карту онлайн — в материале РИА Новости.
Карта школьника
Электронный документ позволяет учащимся пользоваться рядом услуг по льготным тарифам. Там, где она действует, пройти через турникет на входе в школу или, например, оплатить обед в столовой, ребенок может только при наличии личного индикатора. И это далеко не все возможности карты школьника.
Зачем нужна
Карту школьника можно назвать удостоверением личности учащегося: она содержит информацию о человеке, его классе и школе, а также родителях или опекунах.
"Внедрение карты школьника следует рассматривать не просто как технологическое новшество, а как элемент формирования цифровой образовательной среды, — убеждена доктор экономических наук Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве России.
По ее мнению, экономический эффект от внедрения таких карт многогранен:
- сокращаются транзакционные издержки при оплате школьных услуг,
- оптимизируется учет посещаемости,
- снижаются риски нецелевого использования средств, выделяемых на питание.
Как получить карту школьника
Куда обращаться
Как правило — в администрацию школы, в которой обучается ребенок. Каждая школа может иметь внутренние правила оформления документа, но в целом они существенно не отличаются, как и пакет документов, который потребуется для ее получения.
Необходимые документы
- 1.заявление от родителя или опекуна;
- 2.фотография учащегося;
- 3.удостоверение его личности (свидетельство о рождении или паспорт);
- 4.справка, подтверждающая обучение в данной школе.
Собрав необходимый пакет документов, нужно заполнить заявление на выдачу школьной карты. В некоторых школах возможна подача заявки в онлайн-режиме на сайте учебного заведения.
Сроки
Процесс изготовления карты школьника занимает от нескольких дней до нескольких недель.
Могут ли отказать в выдаче карты
Да! И причины могут быть разные:
- 1.Неполный пакет документов. Если в пакете предоставленных документов отсутствуют необходимые подписи, фотографии или справки, вам откажут в выдаче карты школьника.
- 2.Дисциплинарные причины. Иногда основанием для отказа в выдаче карты школьника могут стать даже проблемы учащегося с поведением и дисциплиной в школе.
- 3.Технические или организационные причины. К числу таких относится, например, отсутствие возможности выдачи карты в данный момент из-за технических проблем или загруженности ответственных за ее изготовление лиц.
- 4.Повторная заявка. Если уже была подана заявка на выпуск карты и она находится в обработке, повторная заявка может быть отклонена.
Если вам отказали в выдаче карты школьника, обратитесь в администрацию школы для выяснения конкретной причины отказа и возможных путей его устранения.
Что делать, если потерялась карта
Ею могут воспользоваться злоумышленники. Поэтому необходимо как можно быстрее сообщить о потере классному руководителю или администрации школы, попросив выдать дубликат. Как правило, для этого требуется заполнить заявление и заплатить небольшую сумму за восстановление.
- Если карта использовалась для оплаты, проверьте, не было ли несанкционированных списаний.
- После этого следует незамедлительно ее заблокировать.
- Важно действовать максимально быстро, чтобы минимизировать возможные последствия.
Преимущества карты школьника
В разных городах и регионах России карта школьника позволяет:
- применить скидку на проезд в общественном транспорте;
- дешевле пообедать в столовой;
- организовать доступ в школьную библиотеку, спортивные секции и кружки.
- получить дисконты в магазинах и кафе.
Мнение эксперта
Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук:
"Карта школьника — инструмент не только административного контроля, но и социализации ребенка в современном цифровом обществе. Навыки пользования электронными сервисами, понимание принципов безналичных расчетов, ответственное отношение к личному идентификатору — компетенции, необходимые будущему гражданину цифровой экономики".
Необходима карта школьника и для участия в школьных и внешкольных мероприятиях, например, в конкурсах и олимпиадах. А как "паспорт" ученика она может понадобиться при оформлении документов или в поездках.
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