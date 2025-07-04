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Карта школьника: зачем нужна, как оформить и получить
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17:51 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/karta-shkolnika-2027257447.html
Карта школьника: зачем нужна, как оформить и получить
Карта школьника: зачем нужна, как оформить и получить
Карта школьника: зачем нужна, как оформить и получить
Карта школьника — один из важнейших социальных проектов с множеством преимуществ. Она позволяет получить льготы на транспорт, питание и другие услуги. Как... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:51:00+03:00
2025-07-04T17:51:00+03:00
россия
надежда капустина
школа
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МОСКВА, — РИА Новости. Карта школьника — один из важнейших социальных проектов с множеством преимуществ. Она позволяет получить льготы на транспорт, питание и другие услуги. Как оформить и как получить карту онлайн — в материале РИА Новости.Карта школьникаЭлектронный документ позволяет учащимся пользоваться рядом услуг по льготным тарифам. Там, где она действует, пройти через турникет на входе в школу или, например, оплатить обед в столовой, ребенок может только при наличии личного индикатора. И это далеко не все возможности карты школьника.Зачем нужнаКарту школьника можно назвать удостоверением личности учащегося: она содержит информацию о человеке, его классе и школе, а также родителях или опекунах."Внедрение карты школьника следует рассматривать не просто как технологическое новшество, а как элемент формирования цифровой образовательной среды, — убеждена доктор экономических наук Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве России.По ее мнению, экономический эффект от внедрения таких карт многогранен:Как получить карту школьникаКуда обращатьсяКак правило — в администрацию школы, в которой обучается ребенок. Каждая школа может иметь внутренние правила оформления документа, но в целом они существенно не отличаются, как и пакет документов, который потребуется для ее получения.Необходимые документыСобрав необходимый пакет документов, нужно заполнить заявление на выдачу школьной карты. В некоторых школах возможна подача заявки в онлайн-режиме на сайте учебного заведения.СрокиПроцесс изготовления карты школьника занимает от нескольких дней до нескольких недель.Могут ли отказать в выдаче картыДа! И причины могут быть разные:Если вам отказали в выдаче карты школьника, обратитесь в администрацию школы для выяснения конкретной причины отказа и возможных путей его устранения.Что делать, если потерялась картаЕю могут воспользоваться злоумышленники. Поэтому необходимо как можно быстрее сообщить о потере классному руководителю или администрации школы, попросив выдать дубликат. Как правило, для этого требуется заполнить заявление и заплатить небольшую сумму за восстановление.Преимущества карты школьникаВ разных городах и регионах России карта школьника позволяет:Мнение экспертаНадежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук:"Карта школьника — инструмент не только административного контроля, но и социализации ребенка в современном цифровом обществе. Навыки пользования электронными сервисами, понимание принципов безналичных расчетов, ответственное отношение к личному идентификатору — компетенции, необходимые будущему гражданину цифровой экономики".Необходима карта школьника и для участия в школьных и внешкольных мероприятиях, например, в конкурсах и олимпиадах. А как "паспорт" ученика она может понадобиться при оформлении документов или в поездках.
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россия, надежда капустина, школа
Россия, Надежда Капустина, Школа

Карта школьника: зачем нужна, как оформить и получить

© Фото : Правительство Нижегородской областиКарта школьника
Карта школьника - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Правительство Нижегородской области
Карта школьника
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Оглавление
МОСКВА, — РИА Новости. Карта школьника — один из важнейших социальных проектов с множеством преимуществ. Она позволяет получить льготы на транспорт, питание и другие услуги. Как оформить и как получить карту онлайн — в материале РИА Новости.
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Карта школьника

Электронный документ позволяет учащимся пользоваться рядом услуг по льготным тарифам. Там, где она действует, пройти через турникет на входе в школу или, например, оплатить обед в столовой, ребенок может только при наличии личного индикатора. И это далеко не все возможности карты школьника.

Зачем нужна

Карту школьника можно назвать удостоверением личности учащегося: она содержит информацию о человеке, его классе и школе, а также родителях или опекунах.
"Внедрение карты школьника следует рассматривать не просто как технологическое новшество, а как элемент формирования цифровой образовательной среды, — убеждена доктор экономических наук Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве России.
По ее мнению, экономический эффект от внедрения таких карт многогранен:
  • сокращаются транзакционные издержки при оплате школьных услуг,
  • оптимизируется учет посещаемости,
  • снижаются риски нецелевого использования средств, выделяемых на питание.
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Как получить карту школьника

Куда обращаться

Как правило — в администрацию школы, в которой обучается ребенок. Каждая школа может иметь внутренние правила оформления документа, но в целом они существенно не отличаются, как и пакет документов, который потребуется для ее получения.

Необходимые документы

  1. 1.
    заявление от родителя или опекуна;
  2. 2.
    фотография учащегося;
  3. 3.
    удостоверение его личности (свидетельство о рождении или паспорт);
  4. 4.
    справка, подтверждающая обучение в данной школе.
Собрав необходимый пакет документов, нужно заполнить заявление на выдачу школьной карты. В некоторых школах возможна подача заявки в онлайн-режиме на сайте учебного заведения.

Сроки

Процесс изготовления карты школьника занимает от нескольких дней до нескольких недель.
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Могут ли отказать в выдаче карты

Да! И причины могут быть разные:
  1. 1.
    Неполный пакет документов. Если в пакете предоставленных документов отсутствуют необходимые подписи, фотографии или справки, вам откажут в выдаче карты школьника.
  2. 2.
    Дисциплинарные причины. Иногда основанием для отказа в выдаче карты школьника могут стать даже проблемы учащегося с поведением и дисциплиной в школе.
  3. 3.
    Технические или организационные причины. К числу таких относится, например, отсутствие возможности выдачи карты в данный момент из-за технических проблем или загруженности ответственных за ее изготовление лиц.
  4. 4.
    Повторная заявка. Если уже была подана заявка на выпуск карты и она находится в обработке, повторная заявка может быть отклонена.
Если вам отказали в выдаче карты школьника, обратитесь в администрацию школы для выяснения конкретной причины отказа и возможных путей его устранения.

Что делать, если потерялась карта

Ею могут воспользоваться злоумышленники. Поэтому необходимо как можно быстрее сообщить о потере классному руководителю или администрации школы, попросив выдать дубликат. Как правило, для этого требуется заполнить заявление и заплатить небольшую сумму за восстановление.
  • Если карта использовалась для оплаты, проверьте, не было ли несанкционированных списаний.
  • После этого следует незамедлительно ее заблокировать.
  • Важно действовать максимально быстро, чтобы минимизировать возможные последствия.
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Преимущества карты школьника

В разных городах и регионах России карта школьника позволяет:
  • применить скидку на проезд в общественном транспорте;
  • дешевле пообедать в столовой;
  • организовать доступ в школьную библиотеку, спортивные секции и кружки.
  • получить дисконты в магазинах и кафе.

Мнение эксперта

Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук:
"Карта школьника — инструмент не только административного контроля, но и социализации ребенка в современном цифровом обществе. Навыки пользования электронными сервисами, понимание принципов безналичных расчетов, ответственное отношение к личному идентификатору — компетенции, необходимые будущему гражданину цифровой экономики".
Необходима карта школьника и для участия в школьных и внешкольных мероприятиях, например, в конкурсах и олимпиадах. А как "паспорт" ученика она может понадобиться при оформлении документов или в поездках.
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