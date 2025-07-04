https://ria.ru/20250704/karta-shkolnika-2027257447.html

Карта школьника: зачем нужна, как оформить и получить

Карта школьника: зачем нужна, как оформить и получить

Карта школьника: зачем нужна, как оформить и получить

Карта школьника — один из важнейших социальных проектов с множеством преимуществ. Она позволяет получить льготы на транспорт, питание и другие услуги. Как... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:51:00+03:00

2025-07-04T17:51:00+03:00

2025-07-04T17:51:00+03:00

россия

надежда капустина

школа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027256842_0:48:897:553_1920x0_80_0_0_5824289023d080910f406e4cb44f7397.png

МОСКВА, — РИА Новости. Карта школьника — один из важнейших социальных проектов с множеством преимуществ. Она позволяет получить льготы на транспорт, питание и другие услуги. Как оформить и как получить карту онлайн — в материале РИА Новости.Карта школьникаЭлектронный документ позволяет учащимся пользоваться рядом услуг по льготным тарифам. Там, где она действует, пройти через турникет на входе в школу или, например, оплатить обед в столовой, ребенок может только при наличии личного индикатора. И это далеко не все возможности карты школьника.Зачем нужнаКарту школьника можно назвать удостоверением личности учащегося: она содержит информацию о человеке, его классе и школе, а также родителях или опекунах."Внедрение карты школьника следует рассматривать не просто как технологическое новшество, а как элемент формирования цифровой образовательной среды, — убеждена доктор экономических наук Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве России.По ее мнению, экономический эффект от внедрения таких карт многогранен:Как получить карту школьникаКуда обращатьсяКак правило — в администрацию школы, в которой обучается ребенок. Каждая школа может иметь внутренние правила оформления документа, но в целом они существенно не отличаются, как и пакет документов, который потребуется для ее получения.Необходимые документыСобрав необходимый пакет документов, нужно заполнить заявление на выдачу школьной карты. В некоторых школах возможна подача заявки в онлайн-режиме на сайте учебного заведения.СрокиПроцесс изготовления карты школьника занимает от нескольких дней до нескольких недель.Могут ли отказать в выдаче картыДа! И причины могут быть разные:Если вам отказали в выдаче карты школьника, обратитесь в администрацию школы для выяснения конкретной причины отказа и возможных путей его устранения.Что делать, если потерялась картаЕю могут воспользоваться злоумышленники. Поэтому необходимо как можно быстрее сообщить о потере классному руководителю или администрации школы, попросив выдать дубликат. Как правило, для этого требуется заполнить заявление и заплатить небольшую сумму за восстановление.Преимущества карты школьникаВ разных городах и регионах России карта школьника позволяет:Мнение экспертаНадежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук:"Карта школьника — инструмент не только административного контроля, но и социализации ребенка в современном цифровом обществе. Навыки пользования электронными сервисами, понимание принципов безналичных расчетов, ответственное отношение к личному идентификатору — компетенции, необходимые будущему гражданину цифровой экономики".Необходима карта школьника и для участия в школьных и внешкольных мероприятиях, например, в конкурсах и олимпиадах. А как "паспорт" ученика она может понадобиться при оформлении документов или в поездках.

https://ria.ru/20250515/elzhur-1778508047.html

https://ria.ru/20250518/zapis-2017591347.html

https://ria.ru/20250704/otsenki-2027252418.html

https://ria.ru/20250514/shkola-1804488930.html

https://ria.ru/20250629/rossija-2026080105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, надежда капустина, школа