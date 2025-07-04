https://ria.ru/20250704/karapetyan-2027287642.html

В Ереване проходит многотысячное шествие в поддержку Карапетяна

В Ереване проходит многотысячное шествие в поддержку Карапетяна - РИА Новости, 04.07.2025

В Ереване проходит многотысячное шествие в поддержку Карапетяна

В центре Еревана стартовало многотысячное шествие в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025

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2025-07-04T19:24:00+03:00

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армения

россия

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преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 4 июл — РИА Новости. В центре Еревана стартовало многотысячное шествие в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна, передает корреспондент РИА Новости. Колонна начала движение от сквера близ проспекта Маштоца к зданию Службы национальной безопасности, где содержится Карапетян. Перед этим в сквере состоялся митинг, на котором активисты представили благотворительную деятельность предпринимателя. На митинге выступил адвокат Карапетяна Арам Вардеванян, который назвал уголовное дело против его клиента правовым террором и абсурдом. Племянник бизнесмена Нарек Карапетян призвал соотечественников к единению.Участники акции держат плакаты с фотографиями предпринимателя и надписью: "Свободу Самвелу Карапетяну". По словам организаторов, акция согласована с властями. Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250704/armenija-2027258406.html

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Акция в поддержку Самвела Карапетяна Многотысячное шествие в поддержку арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна стартовало в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции держат плакаты с фотографией предпринимателя и надписью: "Свободу Самвелу Карапетяну". Собравшиеся направляются к зданию Службы национальной безопасности. 2025-07-04T19:24 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, россия, ереван, самвел карапетян, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении