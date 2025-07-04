В Ереване проходит многотысячное шествие в поддержку Карапетяна
В Ереване началось многотысячное шествие в поддержку арестованного Карапетяна
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ЕРЕВАН, 4 июл — РИА Новости. В центре Еревана стартовало многотысячное шествие в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна начала движение от сквера близ проспекта Маштоца к зданию Службы национальной безопасности, где содержится Карапетян. Перед этим в сквере состоялся митинг, на котором активисты представили благотворительную деятельность предпринимателя.
На митинге выступил адвокат Карапетяна Арам Вардеванян, который назвал уголовное дело против его клиента правовым террором и абсурдом. Племянник бизнесмена Нарек Карапетян призвал соотечественников к единению.
Участники акции держат плакаты с фотографиями предпринимателя и надписью: "Свободу Самвелу Карапетяну".
По словам организаторов, акция согласована с властями.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца, его обвиняют в призывах к свержению власти, сейчас он находится в СИЗО.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать принадлежащую Карапетяну компанию "Электросети Армении". Парламент принял в первом чтении соответствующие законопроекты.
- В свою очередь, глава ГК "Ташир" и члены его семьи уведомили власти о начале инвестиционного спора по этому вопросу.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.