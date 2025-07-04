Рейтинг@Mail.ru
В Ереване проходит многотысячное шествие в поддержку Карапетяна - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 04.07.2025 (обновлено: 20:03 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/karapetyan-2027287642.html
В Ереване проходит многотысячное шествие в поддержку Карапетяна
В Ереване проходит многотысячное шествие в поддержку Карапетяна - РИА Новости, 04.07.2025
В Ереване проходит многотысячное шествие в поддержку Карапетяна
В центре Еревана стартовало многотысячное шествие в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:24:00+03:00
2025-07-04T20:03:00+03:00
армения
россия
ереван
самвел карапетян
facebook
ташир
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027294615_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37f2c171fcbe6496e65e87dcd1fcd704.jpg
ЕРЕВАН, 4 июл — РИА Новости. В центре Еревана стартовало многотысячное шествие в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна, передает корреспондент РИА Новости. Колонна начала движение от сквера близ проспекта Маштоца к зданию Службы национальной безопасности, где содержится Карапетян. Перед этим в сквере состоялся митинг, на котором активисты представили благотворительную деятельность предпринимателя. На митинге выступил адвокат Карапетяна Арам Вардеванян, который назвал уголовное дело против его клиента правовым террором и абсурдом. Племянник бизнесмена Нарек Карапетян призвал соотечественников к единению.Участники акции держат плакаты с фотографиями предпринимателя и надписью: "Свободу Самвелу Карапетяну". По словам организаторов, акция согласована с властями. Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250704/armenija-2027258406.html
https://ria.ru/20250630/bilbord-2026355917.html
https://ria.ru/20250629/armeniya-2026177871.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция в поддержку Самвела Карапетяна
Многотысячное шествие в поддержку арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна стартовало в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции держат плакаты с фотографией предпринимателя и надписью: "Свободу Самвелу Карапетяну". Собравшиеся направляются к зданию Службы национальной безопасности.
2025-07-04T19:24
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027294615_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7cc406f987c8a69a5772d09ade8d4b49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, ереван, самвел карапетян, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Facebook, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
В Ереване проходит многотысячное шествие в поддержку Карапетяна

В Ереване началось многотысячное шествие в поддержку арестованного Карапетяна

Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 4 июл — РИА Новости. В центре Еревана стартовало многотысячное шествие в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна начала движение от сквера близ проспекта Маштоца к зданию Службы национальной безопасности, где содержится Карапетян. Перед этим в сквере состоялся митинг, на котором активисты представили благотворительную деятельность предпринимателя.
Шествие в поддержку Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Сторонники Карапетяна собрались в центре Еревана для участия в шествии
Вчера, 17:52
На митинге выступил адвокат Карапетяна Арам Вардеванян, который назвал уголовное дело против его клиента правовым террором и абсурдом. Племянник бизнесмена Нарек Карапетян призвал соотечественников к единению.
Участники акции держат плакаты с фотографиями предпринимателя и надписью: "Свободу Самвелу Карапетяну".
По словам организаторов, акция согласована с властями.
Сотрудники мэрии Еревана демонтируют билборд с призывом освободить арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна на фасаде торгового центра Ташир - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Ереване убрали билборд с призывом освободить Карапетяна
30 июня, 17:16

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца, его обвиняют в призывах к свержению власти, сейчас он находится в СИЗО.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать принадлежащую Карапетяну компанию "Электросети Армении". Парламент принял в первом чтении соответствующие законопроекты.
  • В свою очередь, глава ГК "Ташир" и члены его семьи уведомили власти о начале инвестиционного спора по этому вопросу.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В армянских церквях помолились за арестованных архиепископов и Карапетяна
29 июня, 22:37
 
АрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянFacebookТаширПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала