https://ria.ru/20250704/karapetyan--2027093246.html

Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету

Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету - РИА Новости, 04.07.2025

Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету

Предприниматель Самвел Карапетян подал судебный иск за клевету против депутатов парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Арсена Торосяна и Айка... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:41:00+03:00

2025-07-04T08:41:00+03:00

2025-07-04T08:42:00+03:00

армения

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ташир

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преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян подал судебный иск за клевету против депутатов парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Арсена Торосяна и Айка Конджоряна, сообщает портал судебной информации datalex.am. В иске Карапетян требует от депутатов принести публичные извинения и опровергнуть клеветнические заявления о якобы связях с российской ФСБ и противоправной экономической деятельности. В качестве текста опровержения истец требует изложить следующее: "Публично заявляю, что эти сведения являются клеветническими, ложными и необоснованными, за что приношу свои извинения". Судебным иском требуется взыскать с каждого депутата 9 миллионов драмов (порядка 24 тысяч долларов) в качестве компенсации за оскорбление и клевету, а также сумму судебных издержек, состоящую из государственной пошлины и гонораров адвоката. Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250702/advokat-2026691915.html

https://ria.ru/20250625/padenie-2025394574.html

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армения, россия, ереван, самвел карапетян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ташир , в мире, преследование карапетяна в армении