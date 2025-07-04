Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету
Бизнесмен Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян подал судебный иск за клевету против депутатов парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Арсена Торосяна и Айка Конджоряна, сообщает портал судебной информации datalex.am.
В качестве текста опровержения истец требует изложить следующее: "Публично заявляю, что эти сведения являются клеветническими, ложными и необоснованными, за что приношу свои извинения".
Судебным иском требуется взыскать с каждого депутата 9 миллионов драмов (порядка 24 тысяч долларов) в качестве компенсации за оскорбление и клевету, а также сумму судебных издержек, состоящую из государственной пошлины и гонораров адвоката.
Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.