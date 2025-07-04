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Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету - РИА Новости, 04.07.2025
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08:41 04.07.2025 (обновлено: 08:42 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/karapetyan--2027093246.html
Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету
Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету - РИА Новости, 04.07.2025
Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету
Предприниматель Самвел Карапетян подал судебный иск за клевету против депутатов парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Арсена Торосяна и Айка... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:41:00+03:00
2025-07-04T08:42:00+03:00
армения
россия
ереван
самвел карапетян
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ташир
в мире
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян подал судебный иск за клевету против депутатов парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Арсена Торосяна и Айка Конджоряна, сообщает портал судебной информации datalex.am. В иске Карапетян требует от депутатов принести публичные извинения и опровергнуть клеветнические заявления о якобы связях с российской ФСБ и противоправной экономической деятельности. В качестве текста опровержения истец требует изложить следующее: "Публично заявляю, что эти сведения являются клеветническими, ложными и необоснованными, за что приношу свои извинения". Судебным иском требуется взыскать с каждого депутата 9 миллионов драмов (порядка 24 тысяч долларов) в качестве компенсации за оскорбление и клевету, а также сумму судебных издержек, состоящую из государственной пошлины и гонораров адвоката. Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250702/advokat-2026691915.html
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армения, россия, ереван, самвел карапетян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ташир , в мире, преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ташир , В мире, Преследование Карапетяна в Армении
Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету

Бизнесмен Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян подал судебный иск за клевету против депутатов парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Арсена Торосяна и Айка Конджоряна, сообщает портал судебной информации datalex.am.
В иске Карапетян требует от депутатов принести публичные извинения и опровергнуть клеветнические заявления о якобы связях с российской ФСБ и противоправной экономической деятельности.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Адвокат назвал дело против Карапетяна правовым абсурдом
2 июля, 11:39
В качестве текста опровержения истец требует изложить следующее: "Публично заявляю, что эти сведения являются клеветническими, ложными и необоснованными, за что приношу свои извинения".
Судебным иском требуется взыскать с каждого депутата 9 миллионов драмов (порядка 24 тысяч долларов) в качестве компенсации за оскорбление и клевету, а также сумму судебных издержек, состоящую из государственной пошлины и гонораров адвоката.
Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Эксперт предрек крах власти в Армении из-за ареста Карапетяна
25 июня, 17:35
 
АрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТаширВ миреПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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