https://ria.ru/20250704/kamaz-2027080127.html

На объектах "КамАЗа" ввели запрет на пронос еды

На объектах "КамАЗа" ввели запрет на пронос еды - РИА Новости, 04.07.2025

На объектах "КамАЗа" ввели запрет на пронос еды

Сотрудникам на объектах ПАО "Камаз" в Набережных Челнах запрещено проносить в здания предприятия еду из доставок и магазинов на фоне потенциальной угрозы... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T03:42:00+03:00

2025-07-04T03:42:00+03:00

2025-07-04T04:20:00+03:00

набережные челны

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудникам на объектах ПАО "Камаз" в Набережных Челнах запрещено проносить в здания предприятия еду из доставок и магазинов на фоне потенциальной угрозы диверсий из-за СВО, сообщило корпоративное издание автопроизводителя "Вести Камаза". До отмены данной меры работникам запрещено проносить на предприятие как заказанную еду, так и продукты, купленные в магазине. Исключением является еда собственного приготовления в контейнерах. Запрет также распространяется на промтовары за исключением тех, которые необходимы для выполнения служебных обязанностей. Как уточняется, такое решение принято из соображений биологической и химической безопасности работников с целью исключить угрозу массового отравления сотрудников "с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий" на фоне СВО.

https://ria.ru/20250621/mordoviya-2024530665.html

набережные челны

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набережные челны