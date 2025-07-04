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На объектах "КамАЗа" ввели запрет на пронос еды - РИА Новости, 04.07.2025
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03:42 04.07.2025 (обновлено: 04:20 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/kamaz-2027080127.html
На объектах "КамАЗа" ввели запрет на пронос еды
На объектах "КамАЗа" ввели запрет на пронос еды - РИА Новости, 04.07.2025
На объектах "КамАЗа" ввели запрет на пронос еды
Сотрудникам на объектах ПАО "Камаз" в Набережных Челнах запрещено проносить в здания предприятия еду из доставок и магазинов на фоне потенциальной угрозы... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T03:42:00+03:00
2025-07-04T04:20:00+03:00
набережные челны
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудникам на объектах ПАО "Камаз" в Набережных Челнах запрещено проносить в здания предприятия еду из доставок и магазинов на фоне потенциальной угрозы диверсий из-за СВО, сообщило корпоративное издание автопроизводителя "Вести Камаза". До отмены данной меры работникам запрещено проносить на предприятие как заказанную еду, так и продукты, купленные в магазине. Исключением является еда собственного приготовления в контейнерах. Запрет также распространяется на промтовары за исключением тех, которые необходимы для выполнения служебных обязанностей. Как уточняется, такое решение принято из соображений биологической и химической безопасности работников с целью исключить угрозу массового отравления сотрудников "с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий" на фоне СВО.
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набережные челны
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набережные челны
Набережные Челны
На объектах "КамАЗа" ввели запрет на пронос еды

На объектах "КамАЗа" ввели запрет на пронос магазинной и заказной еды

© РИА Новости / С. Соловьев | Перейти в медиабанкАвтомобили КамАЗ на территории завода
Автомобили КамАЗ на территории завода - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / С. Соловьев
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Автомобили КамАЗ на территории завода. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудникам на объектах ПАО "Камаз" в Набережных Челнах запрещено проносить в здания предприятия еду из доставок и магазинов на фоне потенциальной угрозы диверсий из-за СВО, сообщило корпоративное издание автопроизводителя "Вести Камаза".
До отмены данной меры работникам запрещено проносить на предприятие как заказанную еду, так и продукты, купленные в магазине. Исключением является еда собственного приготовления в контейнерах. Запрет также распространяется на промтовары за исключением тех, которые необходимы для выполнения служебных обязанностей.
Как уточняется, такое решение принято из соображений биологической и химической безопасности работников с целью исключить угрозу массового отравления сотрудников "с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий" на фоне СВО.
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