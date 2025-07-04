https://ria.ru/20250704/kaluga-2027214515.html
В Калуге ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В Калуге ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 04.07.2025
В Калуге ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:31:00+03:00
2025-07-04T15:31:00+03:00
2025-07-04T15:35:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917474305_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c1dfa077210062d8f9287ac43c9c0dcd.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC)", - говорится в сообщении Росавиации.
https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027153544.html
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917474305_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_022e522988df7a4ec98ffc8f49268515.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, общество
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Общество
В Калуге ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов