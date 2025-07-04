https://ria.ru/20250704/kaluga-2027214515.html

В Калуге ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В Калуге ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 04.07.2025

В Калуге ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC)", - говорится в сообщении Росавиации.

https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027153544.html

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, общество