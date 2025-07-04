https://ria.ru/20250704/kaliningrad-2027228757.html

В Калининградской области мужчина сломал челюсть прохожему за замечание

В Калининградской области мужчина сломал челюсть прохожему за замечание - РИА Новости, 04.07.2025

В Калининградской области мужчина сломал челюсть прохожему за замечание

Житель калининградского Светлогорска, сорвавший цветок с клумбы, сломал челюсть прохожему за сделанное замечание, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:29:00+03:00

2025-07-04T16:29:00+03:00

2025-07-04T16:29:00+03:00

происшествия

светлогорск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 4 июл — РИА Новости. Житель калининградского Светлогорска, сорвавший цветок с клумбы, сломал челюсть прохожему за сделанное замечание, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В дежурную часть МО МВД России "Светлогорский" поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в отделение был доставлен 35-летний местный житель с переломом челюсти. Участковый уполномоченный полиции установил, что потерпевший заметил, как мужчина сорвал с клумбы розу, и сделал замечание незнакомцу. Тот отреагировал агрессивно и после словесного конфликта ударил оппонента кулаком в челюсть и ногой в голову. "В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027145594.html

светлогорск

россия

калининградская область

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происшествия, светлогорск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), калининградская область