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В Калининградской области мужчина сломал челюсть прохожему за замечание - РИА Новости, 04.07.2025
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16:29 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/kaliningrad-2027228757.html
В Калининградской области мужчина сломал челюсть прохожему за замечание
В Калининградской области мужчина сломал челюсть прохожему за замечание - РИА Новости, 04.07.2025
В Калининградской области мужчина сломал челюсть прохожему за замечание
Житель калининградского Светлогорска, сорвавший цветок с клумбы, сломал челюсть прохожему за сделанное замечание, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:29:00+03:00
2025-07-04T16:29:00+03:00
происшествия
светлогорск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 4 июл — РИА Новости. Житель калининградского Светлогорска, сорвавший цветок с клумбы, сломал челюсть прохожему за сделанное замечание, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В дежурную часть МО МВД России "Светлогорский" поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в отделение был доставлен 35-летний местный житель с переломом челюсти. Участковый уполномоченный полиции установил, что потерпевший заметил, как мужчина сорвал с клумбы розу, и сделал замечание незнакомцу. Тот отреагировал агрессивно и после словесного конфликта ударил оппонента кулаком в челюсть и ногой в голову. "В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027145594.html
светлогорск
россия
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происшествия, светлогорск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), калининградская область
Происшествия, Светлогорск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Калининградская область
В Калининградской области мужчина сломал челюсть прохожему за замечание

Житель Светлогорска сломал челюсть прохожему за замечание

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 4 июл — РИА Новости. Житель калининградского Светлогорска, сорвавший цветок с клумбы, сломал челюсть прохожему за сделанное замечание, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть МО МВД России "Светлогорский" поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в отделение был доставлен 35-летний местный житель с переломом челюсти. Участковый уполномоченный полиции установил, что потерпевший заметил, как мужчина сорвал с клумбы розу, и сделал замечание незнакомцу. Тот отреагировал агрессивно и после словесного конфликта ударил оппонента кулаком в челюсть и ногой в голову.
"В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.
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ПроисшествияСветлогорскРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Калининградская область
 
 
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