В Калининграде приостановили работу двух стоматологических клиник
Суд в Калининграде приостановил работу двух стоматологических клиник "Стомик"
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Суд в Калининграде по требованию регионального Роспотребнадзора временно приостановил работу двух стоматологических клиник "Стомик" в областном центре за нарушение санитарных норм и гигиенических нормативов, сообщает пресс-служба санитарного ведомства.
По результатам плановой проверки Роспотребнадзора в пяти клиниках ООО "Стомик", выявлены многочисленные нарушения обязательных требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия: отсутствие производственного контроля, в том числе в части обеспечения радиационной безопасности, контроля соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов объектов внешней среды, в сфере обращения с медицинскими отходами класса Б, бактериологического контроля эффективности работы оборудования для стерилизации инструментов и иные.
"Установив вину ООО "Стомик" в совершении вменяемых правонарушений и согласившись с правовой позицией Управления о недопустимости осуществления медицинской деятельности до устранения нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, Ленинградский районный суд города Калининграда вынес постановление о назначении ООО "Стомик" административного наказания в виде приостановления деятельности стоматологической клиники по адресу: Виктора Денисова,12 на 70 суток; Московский районный суд - о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности стоматологической клиники по адресу: Автомобильная, 19 на 45 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в клиниках, работу которых приостановил суд, помимо указанных нарушений, установлены факты осуществления деятельности с использованием рентген-оборудования, не прошедшего санитарно-эпидемиологическую оценку на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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