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В Калининграде приостановили работу двух стоматологических клиник - РИА Новости, 04.07.2025
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15:28 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/kaliningrad-2027213743.html
В Калининграде приостановили работу двух стоматологических клиник
В Калининграде приостановили работу двух стоматологических клиник - РИА Новости, 04.07.2025
В Калининграде приостановили работу двух стоматологических клиник
Суд в Калининграде по требованию регионального Роспотребнадзора временно приостановил работу двух стоматологических клиник "Стомик" в областном центре за... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:28:00+03:00
2025-07-04T15:28:00+03:00
калининград
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Суд в Калининграде по требованию регионального Роспотребнадзора временно приостановил работу двух стоматологических клиник "Стомик" в областном центре за нарушение санитарных норм и гигиенических нормативов, сообщает пресс-служба санитарного ведомства. По результатам плановой проверки Роспотребнадзора в пяти клиниках ООО "Стомик", выявлены многочисленные нарушения обязательных требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия: отсутствие производственного контроля, в том числе в части обеспечения радиационной безопасности, контроля соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов объектов внешней среды, в сфере обращения с медицинскими отходами класса Б, бактериологического контроля эффективности работы оборудования для стерилизации инструментов и иные. "Установив вину ООО "Стомик" в совершении вменяемых правонарушений и согласившись с правовой позицией Управления о недопустимости осуществления медицинской деятельности до устранения нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, Ленинградский районный суд города Калининграда вынес постановление о назначении ООО "Стомик" административного наказания в виде приостановления деятельности стоматологической клиники по адресу: Виктора Денисова,12 на 70 суток; Московский районный суд - о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности стоматологической клиники по адресу: Автомобильная, 19 на 45 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что в клиниках, работу которых приостановил суд, помимо указанных нарушений, установлены факты осуществления деятельности с использованием рентген-оборудования, не прошедшего санитарно-эпидемиологическую оценку на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
https://ria.ru/20250404/stolovaya-2009451761.html
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калининград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Калининград, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Калининграде приостановили работу двух стоматологических клиник

Суд в Калининграде приостановил работу двух стоматологических клиник "Стомик"

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Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Суд в Калининграде по требованию регионального Роспотребнадзора временно приостановил работу двух стоматологических клиник "Стомик" в областном центре за нарушение санитарных норм и гигиенических нормативов, сообщает пресс-служба санитарного ведомства.
По результатам плановой проверки Роспотребнадзора в пяти клиниках ООО "Стомик", выявлены многочисленные нарушения обязательных требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия: отсутствие производственного контроля, в том числе в части обеспечения радиационной безопасности, контроля соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов объектов внешней среды, в сфере обращения с медицинскими отходами класса Б, бактериологического контроля эффективности работы оборудования для стерилизации инструментов и иные.
"Установив вину ООО "Стомик" в совершении вменяемых правонарушений и согласившись с правовой позицией Управления о недопустимости осуществления медицинской деятельности до устранения нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, Ленинградский районный суд города Калининграда вынес постановление о назначении ООО "Стомик" административного наказания в виде приостановления деятельности стоматологической клиники по адресу: Виктора Денисова,12 на 70 суток; Московский районный суд - о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности стоматологической клиники по адресу: Автомобильная, 19 на 45 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в клиниках, работу которых приостановил суд, помимо указанных нарушений, установлены факты осуществления деятельности с использованием рентген-оборудования, не прошедшего санитарно-эпидемиологическую оценку на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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КалининградФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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