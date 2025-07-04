https://ria.ru/20250704/kaliningrad-2027213743.html

В Калининграде приостановили работу двух стоматологических клиник

В Калининграде приостановили работу двух стоматологических клиник - РИА Новости, 04.07.2025

В Калининграде приостановили работу двух стоматологических клиник

Суд в Калининграде по требованию регионального Роспотребнадзора временно приостановил работу двух стоматологических клиник "Стомик" в областном центре за... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:28:00+03:00

2025-07-04T15:28:00+03:00

2025-07-04T15:28:00+03:00

калининград

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Суд в Калининграде по требованию регионального Роспотребнадзора временно приостановил работу двух стоматологических клиник "Стомик" в областном центре за нарушение санитарных норм и гигиенических нормативов, сообщает пресс-служба санитарного ведомства. По результатам плановой проверки Роспотребнадзора в пяти клиниках ООО "Стомик", выявлены многочисленные нарушения обязательных требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия: отсутствие производственного контроля, в том числе в части обеспечения радиационной безопасности, контроля соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов объектов внешней среды, в сфере обращения с медицинскими отходами класса Б, бактериологического контроля эффективности работы оборудования для стерилизации инструментов и иные. "Установив вину ООО "Стомик" в совершении вменяемых правонарушений и согласившись с правовой позицией Управления о недопустимости осуществления медицинской деятельности до устранения нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, Ленинградский районный суд города Калининграда вынес постановление о назначении ООО "Стомик" административного наказания в виде приостановления деятельности стоматологической клиники по адресу: Виктора Денисова,12 на 70 суток; Московский районный суд - о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности стоматологической клиники по адресу: Автомобильная, 19 на 45 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что в клиниках, работу которых приостановил суд, помимо указанных нарушений, установлены факты осуществления деятельности с использованием рентген-оборудования, не прошедшего санитарно-эпидемиологическую оценку на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

https://ria.ru/20250404/stolovaya-2009451761.html

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калининград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия