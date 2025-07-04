https://ria.ru/20250704/kabul-2027278300.html

В Кабуле надеются на прогресс в отношениях с Россией после признания ИЭА

В Кабуле надеются на прогресс в отношениях с Россией после признания ИЭА - РИА Новости, 04.07.2025

В Кабуле надеются на прогресс в отношениях с Россией после признания ИЭА

Официальный Кабул надеется на серьезный прогресс в двусторонних отношениях с Москвой после признания Россией Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА), заявил РИА... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:51:00+03:00

2025-07-04T18:51:00+03:00

2025-07-04T18:51:00+03:00

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россия

кабул (город)

афганистан

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Официальный Кабул надеется на серьезный прогресс в двусторонних отношениях с Москвой после признания Россией Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА), заявил РИА Новости пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед. Ранее МИД Афганистана сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан. "Россия открыла окно возможностей на этом треке, и мы надеемся, что и другие страны последуют ее примеру. МИД ИЭА выражает благодарность России и ее властям. Афганская сторона надеется на серьезный прогресс в двусторонних отношениях в политической и экономической сфере", - сказал Моджахед. Собеседник агентства также назвал признание Россией Исламского Эмирата Афганистан "смелым шагом в нужное время".

https://ria.ru/20250704/germaniya-2027233559.html

россия

кабул (город)

афганистан

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в мире, россия, кабул (город), афганистан, дмитрий жирнов