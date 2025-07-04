https://ria.ru/20250704/kabul-2027278300.html
В Кабуле надеются на прогресс в отношениях с Россией после признания ИЭА
В Кабуле надеются на прогресс в отношениях с Россией после признания ИЭА - РИА Новости, 04.07.2025
В Кабуле надеются на прогресс в отношениях с Россией после признания ИЭА
Официальный Кабул надеется на серьезный прогресс в двусторонних отношениях с Москвой после признания Россией Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА), заявил РИА... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:51:00+03:00
2025-07-04T18:51:00+03:00
2025-07-04T18:51:00+03:00
в мире
россия
кабул (город)
афганистан
дмитрий жирнов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027114133_0:169:3340:2048_1920x0_80_0_0_fc998fb64d026705b7fbb56ab6e395b6.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Официальный Кабул надеется на серьезный прогресс в двусторонних отношениях с Москвой после признания Россией Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА), заявил РИА Новости пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед. Ранее МИД Афганистана сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан. "Россия открыла окно возможностей на этом треке, и мы надеемся, что и другие страны последуют ее примеру. МИД ИЭА выражает благодарность России и ее властям. Афганская сторона надеется на серьезный прогресс в двусторонних отношениях в политической и экономической сфере", - сказал Моджахед. Собеседник агентства также назвал признание Россией Исламского Эмирата Афганистан "смелым шагом в нужное время".
https://ria.ru/20250704/germaniya-2027233559.html
россия
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027114133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1e44fca9f66fd895e67e546d2ecaf5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кабул (город), афганистан, дмитрий жирнов
В мире, Россия, Кабул (город), Афганистан, Дмитрий Жирнов
В Кабуле надеются на прогресс в отношениях с Россией после признания ИЭА
Моджахед: Кабул надеется на прогресс в отношениях с Москвой после признания ИЭА