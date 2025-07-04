https://ria.ru/20250704/irkutsk-2027199679.html

Напавшего на врачей в Иркутске заключили под стражу

Напавшего на врачей в Иркутске заключили под стражу - РИА Новости, 04.07.2025

Напавшего на врачей в Иркутске заключили под стражу

Жителя Иркутска, который ранил в больнице ножом двух женщин, суд заключил под стражу на два месяца, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:58:00+03:00

2025-07-04T14:58:00+03:00

2025-07-04T14:58:00+03:00

происшествия

иркутск

россия

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026877271_16:0:825:455_1920x0_80_0_0_d07e6d0a95edee8b59af649dd662dc4b.jpg

ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Жителя Иркутска, который ранил в больнице ножом двух женщин, суд заключил под стражу на два месяца, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Утром в четверг в иркутской больнице №8 вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. В четверг женщин прооперировали, затем перевели из реанимации в обычную палату в стабильно тяжелом состоянии. Нападавшего задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее 59-летний мужчина проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере и является инвалидом второй группы. "Иркутянину, обвиняемому в покушении на убийство двух и более лиц, напавшему на медицинский персонал в Иркутске, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении. В четверг врачи Иркутского областного психоневрологического диспансера после осмотра пациента дали заключение, что "нет запрета на его содержание в СИЗО".

https://ria.ru/20250703/irkutsk-2026887122.html

иркутск

россия

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутск, россия, иркутская область