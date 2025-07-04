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Напавшего на врачей в Иркутске заключили под стражу - РИА Новости, 04.07.2025
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14:58 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/irkutsk-2027199679.html
Напавшего на врачей в Иркутске заключили под стражу
Напавшего на врачей в Иркутске заключили под стражу - РИА Новости, 04.07.2025
Напавшего на врачей в Иркутске заключили под стражу
Жителя Иркутска, который ранил в больнице ножом двух женщин, суд заключил под стражу на два месяца, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:58:00+03:00
2025-07-04T14:58:00+03:00
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ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Жителя Иркутска, который ранил в больнице ножом двух женщин, суд заключил под стражу на два месяца, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Утром в четверг в иркутской больнице №8 вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. В четверг женщин прооперировали, затем перевели из реанимации в обычную палату в стабильно тяжелом состоянии. Нападавшего задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее 59-летний мужчина проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере и является инвалидом второй группы. "Иркутянину, обвиняемому в покушении на убийство двух и более лиц, напавшему на медицинский персонал в Иркутске, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении. В четверг врачи Иркутского областного психоневрологического диспансера после осмотра пациента дали заключение, что "нет запрета на его содержание в СИЗО".
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происшествия, иркутск, россия, иркутская область
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область
Напавшего на врачей в Иркутске заключили под стражу

Напавшего на врачей в иркутской больнице мужчину заключили под стражу

© МВД38/TelegramМужчина, напавший на медперсонал в больнице Иркутска
Мужчина, напавший на медперсонал в больнице Иркутска - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© МВД38/Telegram
Мужчина, напавший на медперсонал в больнице Иркутска
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ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Жителя Иркутска, который ранил в больнице ножом двух женщин, суд заключил под стражу на два месяца, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Утром в четверг в иркутской больнице №8 вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. В четверг женщин прооперировали, затем перевели из реанимации в обычную палату в стабильно тяжелом состоянии.
Нападавшего задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее 59-летний мужчина проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере и является инвалидом второй группы.
"Иркутянину, обвиняемому в покушении на убийство двух и более лиц, напавшему на медицинский персонал в Иркутске, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.
В четверг врачи Иркутского областного психоневрологического диспансера после осмотра пациента дали заключение, что "нет запрета на его содержание в СИЗО".
Мужчина, напавший на медперсонал в больнице Иркутска - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Напавший на врачей в Иркутске ранее проходил лечение в психдиспансере
3 июля, 10:46
 
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