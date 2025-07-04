Рейтинг@Mail.ru
Напавший на врачей в Иркутске мужчина является инвалидом второй группы - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/irkutsk-2027113042.html
Напавший на врачей в Иркутске мужчина является инвалидом второй группы
Напавший на врачей в Иркутске мужчина является инвалидом второй группы - РИА Новости, 04.07.2025
Напавший на врачей в Иркутске мужчина является инвалидом второй группы
Мужчина, напавший с ножом на медперсонал иркутской больницы, является инвалидом второй группы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:28:00+03:00
2025-07-04T10:28:00+03:00
происшествия
иркутск
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026877271_16:0:825:455_1920x0_80_0_0_d07e6d0a95edee8b59af649dd662dc4b.jpg
ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на медперсонал иркутской больницы, является инвалидом второй группы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Утром в четверг в иркутской больнице №8 вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Женщин прооперировали, они находились в реанимации. Сейчас их перевели в обычную палату в стабильно тяжелом состоянии. Нападавшего задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее мужчина проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере. Во время задержания он заявил полицейским, что хотел убить врача, потому что нарушены его права инвалида. "Мужчина является инвалидом второй группы", - сообщил собеседник агентства. В пятницу суд изберет задержанному меру пресечения. Следствие ходатайствует об его аресте.
https://ria.ru/20250703/zamglavvrach-2026859247.html
иркутск
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026877271_117:0:724:455_1920x0_80_0_0_4a8329941343f937c007fcec16421941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, иркутская область
Происшествия, Иркутск, Иркутская область
Напавший на врачей в Иркутске мужчина является инвалидом второй группы

Напавший с ножом на врачей иркутской больницы является инвалидом второй группы

© МВД38/TelegramМужчина, напавший на медперсонал в больнице Иркутска
Мужчина, напавший на медперсонал в больнице Иркутска - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© МВД38/Telegram
Мужчина, напавший на медперсонал в больнице Иркутска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на медперсонал иркутской больницы, является инвалидом второй группы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Утром в четверг в иркутской больнице №8 вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Женщин прооперировали, они находились в реанимации. Сейчас их перевели в обычную палату в стабильно тяжелом состоянии.
Нападавшего задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее мужчина проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере. Во время задержания он заявил полицейским, что хотел убить врача, потому что нарушены его права инвалида.
"Мужчина является инвалидом второй группы", - сообщил собеседник агентства.
В пятницу суд изберет задержанному меру пресечения. Следствие ходатайствует об его аресте.
Сотрудник СК у Иркутской больницы №8, где мужчина напал с ножом на двух сотрудников - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии
3 июля, 06:51
 
ПроисшествияИркутскИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала