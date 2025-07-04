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Напавший на врачей в Иркутске мужчина является инвалидом второй группы

Напавший на врачей в Иркутске мужчина является инвалидом второй группы - РИА Новости, 04.07.2025

Напавший на врачей в Иркутске мужчина является инвалидом второй группы

Мужчина, напавший с ножом на медперсонал иркутской больницы, является инвалидом второй группы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:28:00+03:00

2025-07-04T10:28:00+03:00

2025-07-04T10:28:00+03:00

происшествия

иркутск

иркутская область

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ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на медперсонал иркутской больницы, является инвалидом второй группы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Утром в четверг в иркутской больнице №8 вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Женщин прооперировали, они находились в реанимации. Сейчас их перевели в обычную палату в стабильно тяжелом состоянии. Нападавшего задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее мужчина проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере. Во время задержания он заявил полицейским, что хотел убить врача, потому что нарушены его права инвалида. "Мужчина является инвалидом второй группы", - сообщил собеседник агентства. В пятницу суд изберет задержанному меру пресечения. Следствие ходатайствует об его аресте.

https://ria.ru/20250703/zamglavvrach-2026859247.html

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происшествия, иркутск, иркутская область