В Удмуртии сохранят ограничение работы интернета
Бречалов: ограничение интернета в Удмуртии сохранят из-за атак дронов на регион
© Depositphotos.com / Im_YanisСмартфон
© Depositphotos.com / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
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УФА, 4 июл - РИА Новости. Меру безопасности с ограничением интернета сохранят в Удмуртии после атак беспилотников, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале.
Украинские БПЛА с 1 по 4 июля совершили несколько атак по Удмуртии. При атаке на предприятие в Ижевске пострадали 57 человек. В пятницу над регионом были сбиты три беспилотника.
"Друзья, прошу не снимать и не выкладывать в сеть, как работают наши ПВО – не помогайте противнику. Меру безопасности с ограничением интернета будем сохранять и дальше. Два последних дня показали эффективность комплекса мер радиоэлектронной борьбы", - сказал Бречалов.
Он рассказал, что при минимальной угрозе, когда БПЛА фиксируются в соседних регионах, в Удмуртии вводят режим "беспилотная опасность", ограничивают интернет, запускают смс-рассылки.
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"Если угроза атаки становится высокой, публикуем информацию о режиме "Опасность БПЛА" в моих соцсетях и официальных каналах. Включаем сирены, запускаем сообщения на экранах в общественном транспорте, на соцобъектах, в МФЦ. Все поручения главам городов и районов, правительству по мерам реагирования, транспорту, соцучреждениям даны. Все процессы перестраиваются в режиме реального времени", - добавил он.