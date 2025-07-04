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В Удмуртии сохранят ограничение работы интернета - РИА Новости, 04.07.2025
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23:29 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/internet-2027319500.html
В Удмуртии сохранят ограничение работы интернета
В Удмуртии сохранят ограничение работы интернета - РИА Новости, 04.07.2025
В Удмуртии сохранят ограничение работы интернета
Меру безопасности с ограничением интернета сохранят в Удмуртии после атак беспилотников, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:29:00+03:00
2025-07-04T23:29:00+03:00
технологии
ижевск
александр бречалов
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УФА, 4 июл - РИА Новости. Меру безопасности с ограничением интернета сохранят в Удмуртии после атак беспилотников, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. Украинские БПЛА с 1 по 4 июля совершили несколько атак по Удмуртии. При атаке на предприятие в Ижевске пострадали 57 человек. В пятницу над регионом были сбиты три беспилотника. "Друзья, прошу не снимать и не выкладывать в сеть, как работают наши ПВО – не помогайте противнику. Меру безопасности с ограничением интернета будем сохранять и дальше. Два последних дня показали эффективность комплекса мер радиоэлектронной борьбы", - сказал Бречалов. Он рассказал, что при минимальной угрозе, когда БПЛА фиксируются в соседних регионах, в Удмуртии вводят режим "беспилотная опасность", ограничивают интернет, запускают смс-рассылки. "Если угроза атаки становится высокой, публикуем информацию о режиме "Опасность БПЛА" в моих соцсетях и официальных каналах. Включаем сирены, запускаем сообщения на экранах в общественном транспорте, на соцобъектах, в МФЦ. Все поручения главам городов и районов, правительству по мерам реагирования, транспорту, соцучреждениям даны. Все процессы перестраиваются в режиме реального времени", - добавил он.
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технологии, ижевск, александр бречалов
Технологии, Ижевск, Александр Бречалов
В Удмуртии сохранят ограничение работы интернета

Бречалов: ограничение интернета в Удмуртии сохранят из-за атак дронов на регион

© Depositphotos.com / Im_YanisСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Depositphotos.com / Im_Yanis
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УФА, 4 июл - РИА Новости. Меру безопасности с ограничением интернета сохранят в Удмуртии после атак беспилотников, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале.
Украинские БПЛА с 1 по 4 июля совершили несколько атак по Удмуртии. При атаке на предприятие в Ижевске пострадали 57 человек. В пятницу над регионом были сбиты три беспилотника.
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"Друзья, прошу не снимать и не выкладывать в сеть, как работают наши ПВО – не помогайте противнику. Меру безопасности с ограничением интернета будем сохранять и дальше. Два последних дня показали эффективность комплекса мер радиоэлектронной борьбы", - сказал Бречалов.
Он рассказал, что при минимальной угрозе, когда БПЛА фиксируются в соседних регионах, в Удмуртии вводят режим "беспилотная опасность", ограничивают интернет, запускают смс-рассылки.
«
"Если угроза атаки становится высокой, публикуем информацию о режиме "Опасность БПЛА" в моих соцсетях и официальных каналах. Включаем сирены, запускаем сообщения на экранах в общественном транспорте, на соцобъектах, в МФЦ. Все поручения главам городов и районов, правительству по мерам реагирования, транспорту, соцучреждениям даны. Все процессы перестраиваются в режиме реального времени", - добавил он.
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ТехнологииИжевскАлександр Бречалов
 
 
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