https://ria.ru/20250704/internet-2027319500.html

В Удмуртии сохранят ограничение работы интернета

В Удмуртии сохранят ограничение работы интернета - РИА Новости, 04.07.2025

В Удмуртии сохранят ограничение работы интернета

Меру безопасности с ограничением интернета сохранят в Удмуртии после атак беспилотников, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T23:29:00+03:00

2025-07-04T23:29:00+03:00

2025-07-04T23:29:00+03:00

технологии

ижевск

александр бречалов

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УФА, 4 июл - РИА Новости. Меру безопасности с ограничением интернета сохранят в Удмуртии после атак беспилотников, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. Украинские БПЛА с 1 по 4 июля совершили несколько атак по Удмуртии. При атаке на предприятие в Ижевске пострадали 57 человек. В пятницу над регионом были сбиты три беспилотника. "Друзья, прошу не снимать и не выкладывать в сеть, как работают наши ПВО – не помогайте противнику. Меру безопасности с ограничением интернета будем сохранять и дальше. Два последних дня показали эффективность комплекса мер радиоэлектронной борьбы", - сказал Бречалов. Он рассказал, что при минимальной угрозе, когда БПЛА фиксируются в соседних регионах, в Удмуртии вводят режим "беспилотная опасность", ограничивают интернет, запускают смс-рассылки. "Если угроза атаки становится высокой, публикуем информацию о режиме "Опасность БПЛА" в моих соцсетях и официальных каналах. Включаем сирены, запускаем сообщения на экранах в общественном транспорте, на соцобъектах, в МФЦ. Все поручения главам городов и районов, правительству по мерам реагирования, транспорту, соцучреждениям даны. Все процессы перестраиваются в режиме реального времени", - добавил он.

https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026617648.html

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ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, ижевск, александр бречалов