Рейтинг@Mail.ru
Аграрии успешно работают в импортозамещении, заявили в казанском ГАУ - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:44 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/importozameschenie-2027232852.html
Аграрии успешно работают в импортозамещении, заявили в казанском ГАУ
Аграрии успешно работают в импортозамещении, заявили в казанском ГАУ - РИА Новости, 04.07.2025
Аграрии успешно работают в импортозамещении, заявили в казанском ГАУ
Российские аграрии уже наладили импортозамещение по многим направлениям - отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги, заявил РИА... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:44:00+03:00
2025-07-04T16:44:00+03:00
хорошие новости
экономика
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116942/92/1169429292_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_876d3a894d24ee4565073945f6cd7c2c.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские аграрии уже наладили импортозамещение по многим направлениям - отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги, заявил РИА Новости врио ректора недавно созданного объединенного Казанского государственного аграрного университета (ГАУ), кандидат экономических наук, заслуженный работник пищевой промышленности Ильшат Нуриев. "Российский АПК демонстрирует сегодня положительную динамику, однако глобальные изменения — климатические трансформации, санкционное давление, необходимость обеспечения технологического суверенитета — требуют принципиально нового уровня подготовки специалистов", - сказал собеседник агентства. "После начала СВО ряд стран прекратил поставки селекционных и семеноводческих материалов. Однако мы уже сегодня наладили импортозамещение по многим направлениям — отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги. Теперь ключевой задачей становится достижение технологического лидерства", - добавил Нуриев. По его словам, в этой связи объединенный Казанский ГАУ играет стратегическую роль как центр подготовки высококвалифицированных кадров, способных эффективно управлять процессами в агропромышленном комплексе. "Создание в Татарстане аграрного мегавуза, объединившего Казанский государственный аграрный университет, Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса связано с задачами устойчивого роста сельского хозяйства России и адаптации его к современным вызовам", - пояснил Нуриев. Первый в стране аграрный мегавуз, объединивший три ключевых учебных заведения, появился весной нынешнего года.
https://ria.ru/20250629/kukuruza-2026115756.html
https://ria.ru/20241013/importozameschenie-1977802896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116942/92/1169429292_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_be4a13cd1a09e3aab8bc55bf6c110820.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия
Хорошие новости, Экономика, Технологии, Россия
Аграрии успешно работают в импортозамещении, заявили в казанском ГАУ

Нуриев: российские разработки в сельском хозяйстве успешно заменяют иностранные

© РИА Новости / Артем Креминский | Перейти в медиабанкУборка зерновых на Юге России
Уборка зерновых на Юге России - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Артем Креминский
Перейти в медиабанк
Уборка зерновых на Юге России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские аграрии уже наладили импортозамещение по многим направлениям - отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги, заявил РИА Новости врио ректора недавно созданного объединенного Казанского государственного аграрного университета (ГАУ), кандидат экономических наук, заслуженный работник пищевой промышленности Ильшат Нуриев.
«
"Российский АПК демонстрирует сегодня положительную динамику, однако глобальные изменения — климатические трансформации, санкционное давление, необходимость обеспечения технологического суверенитета — требуют принципиально нового уровня подготовки специалистов", - сказал собеседник агентства.
Кукуруза - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В России разработали новый способ выращивания кукурузы в засуху
29 июня, 10:44
«
"После начала СВО ряд стран прекратил поставки селекционных и семеноводческих материалов. Однако мы уже сегодня наладили импортозамещение по многим направлениям — отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги. Теперь ключевой задачей становится достижение технологического лидерства", - добавил Нуриев.
По его словам, в этой связи объединенный Казанский ГАУ играет стратегическую роль как центр подготовки высококвалифицированных кадров, способных эффективно управлять процессами в агропромышленном комплексе.
"Создание в Татарстане аграрного мегавуза, объединившего Казанский государственный аграрный университет, Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса связано с задачами устойчивого роста сельского хозяйства России и адаптации его к современным вызовам", - пояснил Нуриев.
Первый в стране аграрный мегавуз, объединивший три ключевых учебных заведения, появился весной нынешнего года.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Компании в России ищут иностранных экспертов для организации производства
13 октября 2024, 08:49
 
Хорошие новостиЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала