Аграрии успешно работают в импортозамещении, заявили в казанском ГАУ
Нуриев: российские разработки в сельском хозяйстве успешно заменяют иностранные
Уборка зерновых на Юге России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские аграрии уже наладили импортозамещение по многим направлениям - отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги, заявил РИА Новости врио ректора недавно созданного объединенного Казанского государственного аграрного университета (ГАУ), кандидат экономических наук, заслуженный работник пищевой промышленности Ильшат Нуриев.
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"Российский АПК демонстрирует сегодня положительную динамику, однако глобальные изменения — климатические трансформации, санкционное давление, необходимость обеспечения технологического суверенитета — требуют принципиально нового уровня подготовки специалистов", - сказал собеседник агентства.
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"После начала СВО ряд стран прекратил поставки селекционных и семеноводческих материалов. Однако мы уже сегодня наладили импортозамещение по многим направлениям — отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги. Теперь ключевой задачей становится достижение технологического лидерства", - добавил Нуриев.
По его словам, в этой связи объединенный Казанский ГАУ играет стратегическую роль как центр подготовки высококвалифицированных кадров, способных эффективно управлять процессами в агропромышленном комплексе.
"Создание в Татарстане аграрного мегавуза, объединившего Казанский государственный аграрный университет, Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса связано с задачами устойчивого роста сельского хозяйства России и адаптации его к современным вызовам", - пояснил Нуриев.
Первый в стране аграрный мегавуз, объединивший три ключевых учебных заведения, появился весной нынешнего года.
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