https://ria.ru/20250704/https-2027133334.html
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 21
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 21 - РИА Новости, 04.07.2025
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 21
Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Риме возросло до 21, сообщает новостной телеканал Rainews24. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:31:00+03:00
2025-07-04T11:31:00+03:00
2025-07-04T11:31:00+03:00
в мире
рим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027129303_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ea0726a1e46c641433ef8a7811aeb03.jpg
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Риме возросло до 21, сообщает новостной телеканал Rainews24. Ранее СМИ сообщали о 10 раненых. Большая часть пострадавших являются пожарными и полицейскими, прибывшими на место после сообщения о пожаре. Мощный взрыв произошел утром в пятницу на автозаправке в одном из восточных кварталов Рима, сообщила пожарная служба. Грохот услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы. По предварительной информации, взрыв произошел после разрыва трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки. Над местом инцидента поднимается столб черного дыма, ликвидацией возгорания занимаются пожарные. В пресс-службе полиции РИА Новости подтвердили информацию о восьми пострадавших стражах порядка. По их уточненным данным, на АЗС взорвалась цистерна с газом. Городская транспортная компания Atac сообщила о закрытии ближайшей к месту взрыва станции римского метро.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026805589.html
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027129303_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fb1585c0cf6f42e6a47117385807b4bd.jpg
Взрыв и пожар на АЗС в Риме
Пожар и взрыв произошли на АЗС в Риме, по последним данным СМИ, пострадали более 20 человек.
2025-07-04T11:31
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рим
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 21
Rainews24: число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 21