Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 21 - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/https-2027133334.html
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 21
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 21 - РИА Новости, 04.07.2025
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 21
Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Риме возросло до 21, сообщает новостной телеканал Rainews24. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:31:00+03:00
2025-07-04T11:31:00+03:00
в мире
рим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027129303_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ea0726a1e46c641433ef8a7811aeb03.jpg
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Риме возросло до 21, сообщает новостной телеканал Rainews24. Ранее СМИ сообщали о 10 раненых. Большая часть пострадавших являются пожарными и полицейскими, прибывшими на место после сообщения о пожаре. Мощный взрыв произошел утром в пятницу на автозаправке в одном из восточных кварталов Рима, сообщила пожарная служба. Грохот услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы. По предварительной информации, взрыв произошел после разрыва трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки. Над местом инцидента поднимается столб черного дыма, ликвидацией возгорания занимаются пожарные. В пресс-службе полиции РИА Новости подтвердили информацию о восьми пострадавших стражах порядка. По их уточненным данным, на АЗС взорвалась цистерна с газом. Городская транспортная компания Atac сообщила о закрытии ближайшей к месту взрыва станции римского метро.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026805589.html
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Взрыв и пожар на АЗС в Риме
Пожар и взрыв произошли на АЗС в Риме, по последним данным СМИ, пострадали более 20 человек.
2025-07-04T11:31
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027129303_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fb1585c0cf6f42e6a47117385807b4bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рим
В мире, Рим
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 21

Rainews24: число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 21

Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Риме возросло до 21, сообщает новостной телеканал Rainews24.
Ранее СМИ сообщали о 10 раненых. Большая часть пострадавших являются пожарными и полицейскими, прибывшими на место после сообщения о пожаре.
Мощный взрыв произошел утром в пятницу на автозаправке в одном из восточных кварталов Рима, сообщила пожарная служба. Грохот услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы.
По предварительной информации, взрыв произошел после разрыва трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки. Над местом инцидента поднимается столб черного дыма, ликвидацией возгорания занимаются пожарные. В пресс-службе полиции РИА Новости подтвердили информацию о восьми пострадавших стражах порядка. По их уточненным данным, на АЗС взорвалась цистерна с газом.
Городская транспортная компания Atac сообщила о закрытии ближайшей к месту взрыва станции римского метро.
Дым на месте взрыва в Житомире - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
На АЗС в Житомире прогремели взрывы
2 июля, 18:50
 
В миреРим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала