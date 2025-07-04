https://ria.ru/20250704/https-2027133334.html

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 21

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 21 - РИА Новости, 04.07.2025

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 21

Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Риме возросло до 21, сообщает новостной телеканал Rainews24. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:31:00+03:00

2025-07-04T11:31:00+03:00

2025-07-04T11:31:00+03:00

в мире

рим

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027129303_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ea0726a1e46c641433ef8a7811aeb03.jpg

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Риме возросло до 21, сообщает новостной телеканал Rainews24. Ранее СМИ сообщали о 10 раненых. Большая часть пострадавших являются пожарными и полицейскими, прибывшими на место после сообщения о пожаре. Мощный взрыв произошел утром в пятницу на автозаправке в одном из восточных кварталов Рима, сообщила пожарная служба. Грохот услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы. По предварительной информации, взрыв произошел после разрыва трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки. Над местом инцидента поднимается столб черного дыма, ликвидацией возгорания занимаются пожарные. В пресс-службе полиции РИА Новости подтвердили информацию о восьми пострадавших стражах порядка. По их уточненным данным, на АЗС взорвалась цистерна с газом. Городская транспортная компания Atac сообщила о закрытии ближайшей к месту взрыва станции римского метро.

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026805589.html

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв и пожар на АЗС в Риме Пожар и взрыв произошли на АЗС в Риме, по последним данным СМИ, пострадали более 20 человек. 2025-07-04T11:31 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рим