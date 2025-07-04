https://ria.ru/20250704/gudkov-2027092956.html

Во Владивостоке почтили память погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Во Владивостоке почтили память погибшего замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости, 04.07.2025

Во Владивостоке почтили память погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Представители власти, военнослужащих и "Молодой Гвардии Единой России" во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области заместителе... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:37:00+03:00

2025-07-04T08:37:00+03:00

2025-07-04T10:04:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Представители власти, военнослужащих и "Молодой Гвардии Единой России" во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области заместителе главнокомандующего ВМФ России генерале-майоре Михаиле Гудкове, передает корреспондент РИА Новости. Накануне глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Курской области погиб гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков. Вместе с командиром погиб его товарищ Нариман Шихалиев. В четверг приморцы несли цветы к стенду, посвященному Гудкову, на центральной площади Владивостока. В пятницу почтить память погибших военнослужащих у Гвардейской Краснознаменной подводной лодки "С-56" собрались представители властей Владивостока и Приморского края, военнослужащие Тихоокеанского флота и члены МГЕР. Они возложили цветы к портрету Гудкова у Вечного огня. "Это настоящий офицер, его служба связана с Приморским краем. Проходил сначала службу в ВДВ в Уссурийске. У многих наших ребят, кто проходил срочную службу там, потом в морской пехоте, он был командиром роты. Потом дальше как майор Гудков ребятам знаком. Очевидно, что 155-я бригада, Гудков лично внесли вклад в современную историю России, в военное дело… Система, которую организовал Михаил Гудков, действительно привела к тому, что мы выбили врага из Курска, сейчас бьем врага под Сумами", - рассказал РИА Новости федеральный координатор МГЕР в ДФО Юрий Бакуров. В пятницу во Владивостоке в связи с трагическими событиями в Курской области отменили празднование Сабантуя.

https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html

https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html

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михаил гудков, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, мгер, воздушно-десантные войска россии, россия, владивосток, курская область, общество