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Во Владивостоке почтили память погибшего замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:37 04.07.2025 (обновлено: 10:04 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/gudkov-2027092956.html
Во Владивостоке почтили память погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Во Владивостоке почтили память погибшего замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости, 04.07.2025
Во Владивостоке почтили память погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Представители власти, военнослужащих и "Молодой Гвардии Единой России" во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области заместителе... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:37:00+03:00
2025-07-04T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
михаил гудков
олег кожемяко
тихоокеанский флот вмф россии
мгер
воздушно-десантные войска россии
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Представители власти, военнослужащих и "Молодой Гвардии Единой России" во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области заместителе главнокомандующего ВМФ России генерале-майоре Михаиле Гудкове, передает корреспондент РИА Новости. Накануне глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Курской области погиб гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков. Вместе с командиром погиб его товарищ Нариман Шихалиев. В четверг приморцы несли цветы к стенду, посвященному Гудкову, на центральной площади Владивостока. В пятницу почтить память погибших военнослужащих у Гвардейской Краснознаменной подводной лодки "С-56" собрались представители властей Владивостока и Приморского края, военнослужащие Тихоокеанского флота и члены МГЕР. Они возложили цветы к портрету Гудкова у Вечного огня. "Это настоящий офицер, его служба связана с Приморским краем. Проходил сначала службу в ВДВ в Уссурийске. У многих наших ребят, кто проходил срочную службу там, потом в морской пехоте, он был командиром роты. Потом дальше как майор Гудков ребятам знаком. Очевидно, что 155-я бригада, Гудков лично внесли вклад в современную историю России, в военное дело… Система, которую организовал Михаил Гудков, действительно привела к тому, что мы выбили врага из Курска, сейчас бьем врага под Сумами", - рассказал РИА Новости федеральный координатор МГЕР в ДФО Юрий Бакуров. В пятницу во Владивостоке в связи с трагическими событиями в Курской области отменили празднование Сабантуя.
https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html
https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html
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михаил гудков, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, мгер, воздушно-десантные войска россии, россия, владивосток, курская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Михаил Гудков, Олег Кожемяко, Тихоокеанский флот ВМФ России, МГЕР, Воздушно-десантные войска России, Россия, Владивосток, Курская область, Общество
Во Владивостоке почтили память погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Память погибшего замглавкома ВМФ Гудкова почтили во Владивостоке у Вечного огня

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков возлагают цветы к стихийному мемориалу в память о заместителе главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герое России генерал-майоре Михаиле Гудкове
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков возлагают цветы к стихийному мемориалу в память о заместителе главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герое России генерал-майоре Михаиле Гудкове - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков возлагают цветы к стихийному мемориалу в память о заместителе главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герое России генерал-майоре Михаиле Гудкове
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Представители власти, военнослужащих и "Молодой Гвардии Единой России" во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области заместителе главнокомандующего ВМФ России генерале-майоре Михаиле Гудкове, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Курской области погиб гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков. Вместе с командиром погиб его товарищ Нариман Шихалиев. В четверг приморцы несли цветы к стенду, посвященному Гудкову, на центральной площади Владивостока.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Биография Михаила Гудкова
Вчера, 16:11
В пятницу почтить память погибших военнослужащих у Гвардейской Краснознаменной подводной лодки "С-56" собрались представители властей Владивостока и Приморского края, военнослужащие Тихоокеанского флота и члены МГЕР. Они возложили цветы к портрету Гудкова у Вечного огня.
"Это настоящий офицер, его служба связана с Приморским краем. Проходил сначала службу в ВДВ в Уссурийске. У многих наших ребят, кто проходил срочную службу там, потом в морской пехоте, он был командиром роты. Потом дальше как майор Гудков ребятам знаком. Очевидно, что 155-я бригада, Гудков лично внесли вклад в современную историю России, в военное дело… Система, которую организовал Михаил Гудков, действительно привела к тому, что мы выбили врага из Курска, сейчас бьем врага под Сумами", - рассказал РИА Новости федеральный координатор МГЕР в ДФО Юрий Бакуров.
В пятницу во Владивостоке в связи с трагическими событиями в Курской области отменили празднование Сабантуя.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Не боялся лично идти на штурм". Каким был Герой России Михаил Гудков
Вчера, 17:48
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ГудковОлег КожемякоТихоокеанский флот ВМФ РоссииМГЕРВоздушно-десантные войска РоссииРоссияВладивостокКурская областьОбщество
 
 
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