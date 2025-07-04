Во Владивостоке почтили память погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Память погибшего замглавкома ВМФ Гудкова почтили во Владивостоке у Вечного огня
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков возлагают цветы к стихийному мемориалу в память о заместителе главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герое России генерал-майоре Михаиле Гудкове
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков возлагают цветы к стихийному мемориалу в память о заместителе главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герое России генерал-майоре Михаиле Гудкове
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Представители власти, военнослужащих и "Молодой Гвардии Единой России" во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области заместителе главнокомандующего ВМФ России генерале-майоре Михаиле Гудкове, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Курской области погиб гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков. Вместе с командиром погиб его товарищ Нариман Шихалиев. В четверг приморцы несли цветы к стенду, посвященному Гудкову, на центральной площади Владивостока.
Биография Михаила Гудкова
Вчера, 16:11
В пятницу почтить память погибших военнослужащих у Гвардейской Краснознаменной подводной лодки "С-56" собрались представители властей Владивостока и Приморского края, военнослужащие Тихоокеанского флота и члены МГЕР. Они возложили цветы к портрету Гудкова у Вечного огня.
"Это настоящий офицер, его служба связана с Приморским краем. Проходил сначала службу в ВДВ в Уссурийске. У многих наших ребят, кто проходил срочную службу там, потом в морской пехоте, он был командиром роты. Потом дальше как майор Гудков ребятам знаком. Очевидно, что 155-я бригада, Гудков лично внесли вклад в современную историю России, в военное дело… Система, которую организовал Михаил Гудков, действительно привела к тому, что мы выбили врага из Курска, сейчас бьем врага под Сумами", - рассказал РИА Новости федеральный координатор МГЕР в ДФО Юрий Бакуров.
В пятницу во Владивостоке в связи с трагическими событиями в Курской области отменили празднование Сабантуя.