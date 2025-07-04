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В Россию из украинского плена вернули группу военных
В Россию из украинского плена вернули группу военных - РИА Новости, 04.07.2025
В Россию из украинского плена вернули группу военных
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:04:00+03:00
2025-07-04T13:04:00+03:00
2025-07-04T14:32:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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украина
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, говорится в сообщении Минобороны."Четвертого июля <...> с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", — указали в министерстве.Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.Всех их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Как уточнил источник РИА Новости:Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
https://ria.ru/20250703/soldaty-2026882325.html
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Российские военные, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории
Видео с российскими военными, возвращенными с подконтрольной киевскому режиму территории, публикует Минобороны
2025-07-04T13:04
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, белоруссия, украина
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Белоруссия, Украина
В Россию из украинского плена вернули группу военных
МО показало видео возвращения российских военных после обмена с Украиной