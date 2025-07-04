https://ria.ru/20250704/gruppa-2027158446.html

В Россию из украинского плена вернули группу военных

В Россию из украинского плена вернули группу военных - РИА Новости, 04.07.2025

В Россию из украинского плена вернули группу военных

Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 04.07.2025

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2025-07-04T14:32:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, говорится в сообщении Минобороны."Четвертого июля <...> с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", — указали в министерстве.Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.Всех их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Как уточнил источник РИА Новости:Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:

https://ria.ru/20250703/soldaty-2026882325.html

https://ria.ru/20250702/video-2026713548.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белоруссия

украина

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Российские военные, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории Видео с российскими военными, возвращенными с подконтрольной киевскому режиму территории, публикует Минобороны 2025-07-04T13:04 true PT0M20S

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, белоруссия, украина