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В Россию из украинского плена вернули группу военных - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 04.07.2025 (обновлено: 14:32 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/gruppa-2027158446.html
В Россию из украинского плена вернули группу военных
В Россию из украинского плена вернули группу военных - РИА Новости, 04.07.2025
В Россию из украинского плена вернули группу военных
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:04:00+03:00
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россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
белоруссия
украина
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, говорится в сообщении Минобороны."Четвертого июля &lt;...&gt; с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", — указали в министерстве.Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.Всех их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Как уточнил источник РИА Новости:Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
https://ria.ru/20250703/soldaty-2026882325.html
https://ria.ru/20250702/video-2026713548.html
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Российские военные, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории
Видео с российскими военными, возвращенными с подконтрольной киевскому режиму территории, публикует Минобороны
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, белоруссия, украина
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Белоруссия, Украина
В Россию из украинского плена вернули группу военных

МО показало видео возвращения российских военных после обмена с Украиной

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, говорится в сообщении Минобороны.
"Четвертого июля <...> с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", — указали в министерстве.
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Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Всех их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Как уточнил источник РИА Новости:
  • состоявшийся обмен пленными был паритетным, работа продолжается;
  • в рамках стамбульских договоренностей в Россию вернулись два жителя Курской области;
  • также прошел очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными.
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2 июля, 13:12

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
  • Москва в одностороннем порядке передала Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьБелоруссияУкраина
 
 
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