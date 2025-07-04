https://ria.ru/20250704/gosduma-2027081392.html

В ГД настаивают на кредитных каникулах для пострадавших заемщиков ИЖС

В ГД настаивают на кредитных каникулах для пострадавших заемщиков ИЖС - РИА Новости, 04.07.2025

В ГД настаивают на кредитных каникулах для пострадавших заемщиков ИЖС

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников при строительстве частных домов, заявил РИА РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T04:20:00+03:00

2025-07-04T04:20:00+03:00

2025-07-04T04:20:00+03:00

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников при строительстве частных домов, заявил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. "Справедливая Россия - За правду" будет добиваться введения кредитных каникул для жертв мошенников при строительстве частных домов, чтобы люди не платили ипотеку за несуществующее жилье", - сказал Миронов. Он отметил, что проблемы жертв мошенников в сфере ИЖС депутаты впервые подняли в апреле. "Тысячи людей брали ипотеку на строительство индивидуальных жилых домов. Только за полтора года – с января 2023-го по июль 2024-го – было выдано свыше 235 тысяч таких кредитов. И тысячи людей в итоге пострадали от недобросовестных подрядчиков, которые им просто ничего не построили", - добавил политик. Парламентарий уточнил, что подрядчики, аккредитованные банками, и банки при выдаче ипотеки обязывали людей обращаться именно к ним, а потом подрядчики исчезали, некоторые в итоге оказывались фигурантами уголовных дел. "Но даже в случаях, когда уже выявлены факты мошенничества, люди продолжают выплачивать ипотеку за несуществующее жилье! В большинстве случаев это льготная ипотека, но раз жилья нет, заемщиков вполне могут перевести и на рыночную", - рассказал лидер партии.

https://ria.ru/20250704/gosduma-2027079774.html

https://ria.ru/20250703/gosduma-2026843368.html

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сергей миронов, госдума рф