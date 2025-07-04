https://ria.ru/20250704/gosduma-2027079774.html
В Госдуме заявили об усилении контроля за деятельностью работников ЖКХ
В Госдуме заявили об усилении контроля за деятельностью работников ЖКХ - РИА Новости, 04.07.2025
В Госдуме заявили об усилении контроля за деятельностью работников ЖКХ
В России с 1 июля владельцы объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства обязаны с июля по ноябрь отчитываться о своей деятельности, это поможет... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T03:27:00+03:00
2025-07-04T03:27:00+03:00
2025-07-04T03:27:00+03:00
общество
жкх
россия
владимир кошелев
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В России с 1 июля владельцы объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства обязаны с июля по ноябрь отчитываться о своей деятельности, это поможет исключить риск серьезных аварий, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Приближение отопительного сезона всегда является одним из ключевых вызовов для жилищно-коммунального хозяйства любого региона, а в условиях суровой российской зимы заблаговременная и тщательная подготовка к нему приобретает стратегическое значение. От того, насколько качественно и своевременно будут выполнены все необходимые работы, зависит не только комфорт, но и безопасность миллионов граждан. Росстат с 1 июля 2025 года ввел новую форму статотчетности "1-ЖКХ (зима) срочная" для владельцев объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства", - сказал агентству Кошелев. По словам парламентария, теперь каждый год с июля по ноябрь владельцы объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства будут ежемесячно направлять отчет в территориальные управления ЖКХ субъектов, а те - передавать сводные данные в Минстрой России. Кошелев уточнил, что в отчете необходимо будет указать площадь многоквартирного жилищного фонда с централизованным или децентрализованным отоплением, количество объектов социального значения, котельные и их мощность, теплосети и теплонасосные станции, водопроводные сети и газопроводы. Кроме того, в отчете нужно приводить сведения о финансах, выделенных на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ, а также на текущий ремонт, модернизацию и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, это необходимо для выявления "слабых мест", чтобы исключить риск серьезных аварий – прорывов теплотрасс, отключений воды и электричества, выхода из строя отопительных систем в самый мороз. "Заблаговременная и комплексная подготовка региональных систем ЖКХ к зимнему сезону – это не просто рутинная обязанность, а стратегическая задача, требующая максимальной отдачи от всех уровней власти", - заключил он.
https://realty.ria.ru/20250701/gd-2026525233.html
https://ria.ru/20250616/gosduma-2023031112.html
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общество, жкх, россия, владимир кошелев, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, ЖКХ, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В Госдуме заявили об усилении контроля за деятельностью работников ЖКХ
Депутат Кошелев: в России усилился контроль за деятельностью работников ЖКХ
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В России с 1 июля владельцы объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства обязаны с июля по ноябрь отчитываться о своей деятельности, это поможет исключить риск серьезных аварий, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Приближение отопительного сезона всегда является одним из ключевых вызовов для жилищно-коммунального хозяйства любого региона, а в условиях суровой российской зимы заблаговременная и тщательная подготовка к нему приобретает стратегическое значение. От того, насколько качественно и своевременно будут выполнены все необходимые работы, зависит не только комфорт, но и безопасность миллионов граждан. Росстат
с 1 июля 2025 года ввел новую форму статотчетности "1-ЖКХ (зима) срочная" для владельцев объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства", - сказал агентству Кошелев
.
По словам парламентария, теперь каждый год с июля по ноябрь владельцы объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства будут ежемесячно направлять отчет в территориальные управления ЖКХ субъектов, а те - передавать сводные данные в Минстрой России
.
Кошелев уточнил, что в отчете необходимо будет указать площадь многоквартирного жилищного фонда с централизованным или децентрализованным отоплением, количество объектов социального значения, котельные и их мощность, теплосети и теплонасосные станции, водопроводные сети и газопроводы.
Кроме того, в отчете нужно приводить сведения о финансах, выделенных на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ, а также на текущий ремонт, модернизацию и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, это необходимо для выявления "слабых мест", чтобы исключить риск серьезных аварий – прорывов теплотрасс, отключений воды и электричества, выхода из строя отопительных систем в самый мороз.
"Заблаговременная и комплексная подготовка региональных систем ЖКХ к зимнему сезону – это не просто рутинная обязанность, а стратегическая задача, требующая максимальной отдачи от всех уровней власти", - заключил он.