https://ria.ru/20250704/gosduma-2027078415.html

В ГД рассказали, как оформить единый билет для путешествий по России

В ГД рассказали, как оформить единый билет для путешествий по России - РИА Новости, 04.07.2025

В ГД рассказали, как оформить единый билет для путешествий по России

Единый билет для путешествий по РФ, когда пассажир следует по маршруту без необходимости самостоятельно планировать пересадки, можно оформить в кассах любого... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T03:00:00+03:00

2025-07-04T03:00:00+03:00

2025-07-04T03:00:00+03:00

россия

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госдума рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Единый билет для путешествий по РФ, когда пассажир следует по маршруту без необходимости самостоятельно планировать пересадки, можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала или через сервисы для покупки авиабилетов онлайн, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономполитике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина. Депутат отметила, что с каждым днём желающих путешествовать по России становится всё больше и больше. "Чтобы путешествие было более спокойным и удобным необходимо продумать не только сам отдых, но и транспортную логистику, ведь все хотят максимально комфортно и в короткие сроки добраться до места назначения. И здесь на помощь приходят так называемые мультимодальные маршруты, когда пассажир покупает "единый" билет и по нему добирается до конечного пункта назначения. То есть, купив такой билет, ты можешь "бесшовно" добраться до конечного пункта, используя разные виды транспорта", - сказала она. По словам Школкиной, такой билет может включать схему "поезд + автобус" или "самолет + автобус". "При этом не думая о пересадках и о времени стыковки транспорта. Оформить "единый" билет "поезд + автобус" можно в кассах любого железнодорожного вокзала, а также на сайте и в приложении ОАО "РЖД". Билет "самолет + автобус" оформляется через сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств", - добавила парламентарий. По словам Школкиной, сегодня в стране действует 56 мультимодальных маршрутов на территории девяти субъектов РФ и пять мультимодальных маршрутов в Абхазии. ""Единым" билетом можно воспользоваться при поездках на такие горнолыжные курорты, как Северный Кавказ (Приэльбрусье, Домбай, Архыз), Кузбасс (Шерегеш). А также поехать на побережье Балтийского моря под Калининградом и в другие регионы России, например, на Алтай, во Владимирскую и Вологодскую области, Удмуртскую республику и Дагестан", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20250501/gosduma-2014526827.html

https://ria.ru/20250630/gosduma-2026192151.html

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россия, абхазия, северный кавказ, надежда школкина, госдума рф, единая россия, ржд