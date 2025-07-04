Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/gosduma-2027071326.html
В Госдуму внесут проект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час
В Госдуму внесут проект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час - РИА Новости, 04.07.2025
В Госдуму внесут проект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час
Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T00:10:00+03:00
2025-07-04T00:10:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается сократить на один час продолжительность рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 95 Кодекса, согласно которому накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что сокращение продолжительности рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе законодательством не предусмотрено, однако запрет на сокращение продолжительности рабочего дня отсутствует, если соблюдаются основные требования по длительности трудовой недели. По словам авторов проекта, многие работодатели устанавливают сокращенную пятницу при пятидневной рабочей неделе, не выходя из установленных рамок 40-часовой рабочей недели. Уточняется, что работодатели отмечают, что сокращенный рабочий день по пятницам влияет на удовлетворенность работников, позволяет им набраться сил на следующую неделю, повышается эффективность и производительность труда, поскольку работники мотивированы выполнить больше задач за короткое время. Депутаты Госдумы считают, что принятие данной инициативы будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда. "Сегодня, по данным опросов, лишь примерно в трети российских компаний продолжительность рабочего дня перед выходным сокращена на 1 час. При этом сокращенный рабочий день по пятницам - один из инструментов мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда", - сказал Нилов.
https://ria.ru/20250630/gosduma-2026184266.html
https://ria.ru/20250625/gosduma-2025227860.html
https://ria.ru/20250703/gosduma-2026843368.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час

Депутаты Госдумы внесут проект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается сократить на один час продолжительность рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 95 Кодекса, согласно которому накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Госдуму внесут проект о повышении выплат медикам в сельской местности
30 июня, 00:57
В сопроводительных документах отмечается, что сокращение продолжительности рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе законодательством не предусмотрено, однако запрет на сокращение продолжительности рабочего дня отсутствует, если соблюдаются основные требования по длительности трудовой недели.
По словам авторов проекта, многие работодатели устанавливают сокращенную пятницу при пятидневной рабочей неделе, не выходя из установленных рамок 40-часовой рабочей недели. Уточняется, что работодатели отмечают, что сокращенный рабочий день по пятницам влияет на удовлетворенность работников, позволяет им набраться сил на следующую неделю, повышается эффективность и производительность труда, поскольку работники мотивированы выполнить больше задач за короткое время.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В ГД внесут проект о повышении размера стипендий до прожиточного минимума
25 июня, 00:42
Депутаты Госдумы считают, что принятие данной инициативы будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда.
"Сегодня, по данным опросов, лишь примерно в трети российских компаний продолжительность рабочего дня перед выходным сокращена на 1 час. При этом сокращенный рабочий день по пятницам - один из инструментов мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда", - сказал Нилов.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В ГД предложат вернуться к системе оплаты штрафа за нарушения ПДД с скидкой
Вчера, 00:37
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала