https://ria.ru/20250704/glava-2027319338.html

Глава КБР поблагодарил силовиков за реакцию во время ЧП в Нальчике

Глава КБР поблагодарил силовиков за реакцию во время ЧП в Нальчике - РИА Новости, 04.07.2025

Глава КБР поблагодарил силовиков за реакцию во время ЧП в Нальчике

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поблагодарил силовиков за оперативную реакцию при нападении на сотрудника ДПС в Нальчике. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T23:29:00+03:00

2025-07-04T23:29:00+03:00

2025-07-04T23:29:00+03:00

происшествия

нальчик

россия

казбек коков

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поблагодарил силовиков за оперативную реакцию при нападении на сотрудника ДПС в Нальчике. Ранее Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. По данному факту следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ. "Хочу выразить слова благодарности сотрудникам правоохранительной системы, которые оперативно, адекватно среагировали и уничтожили бандита", - сказал Коков на оперативном совещании, кадры которого опубликованы в его Telegram-канале. Он добавил, что в Кабардино-Балкарии хватает сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. "Наша с вами задача сегодня - приложить все усилия, чтобы спрофилактировать именно те события, которые произошли. А самое главное - все, кто попробует сегодня против закона пойти, будет уничтожен. И пускай это знают все, у кого в голове сегодня другие мысли - идти против закона, против конституционного строя", - заявил Коков. "Если где-то есть предпосылки того, что наша молодежь идет не по тому пути, мы должны их остановить, спасти их от гибели… Другого пути здесь не будет. Я хочу, чтобы и родные, и близкие знали, что не будет никому пощады. Другого пути у нас нет", - подчеркнул глава КБР.

https://ria.ru/20250704/dps-2027314734.html

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происшествия, нальчик, россия, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф)