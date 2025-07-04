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Глава МИД Франции разозлился после вопроса об Украине - РИА Новости, 04.07.2025
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14:10 04.07.2025 (обновлено: 17:18 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/glava-2027177826.html
Глава МИД Франции разозлился после вопроса об Украине
Глава МИД Франции разозлился после вопроса об Украине - РИА Новости, 04.07.2025
Глава МИД Франции разозлился после вопроса об Украине
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро пришел в ярость после того, как ему во время выступления задали вопрос о "поддержке нацистского режима" на Украине. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:10:00+03:00
2025-07-04T17:18:00+03:00
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жан-ноэль барро
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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро пришел в ярость после того, как ему во время выступления задали вопрос о "поддержке нацистского режима" на Украине. Министр принимал участие в конференции "Экономические встречи Экс-ан-Прованса", трансляция велась на сайте мероприятия. После выступления участники на сцене отвечали на вопросы из аудитории. Один из слушателей обратился к министру с вопросом о поддержке Францией Украины. "В Киеве есть бульвар Степана Бандеры, коллаборациониста нацистов, который был причастен к уничтожению 1,4 миллиона евреев во время Второй мировой войны. Вам это знакомо? Поддержка, которую вы оказываете Украине, – это поддержка фашистскому и неонацистскому правительству", - заявил слушатель. Ведущий спросил его, означает ли это, что он поддерживает правительство России. "Нет, я поддерживаю закон и не поддерживаю госпереворот, который произошел у меня под окнами в Киеве в 2014 году, в котором погибли 650 человек, которые были убиты теми, кто организовал "Майдан", - продолжил слушатель. Его речь вызвала свист и неодобрительные ремарки в зале. Затем он упомянул внезапную смерть бывшего сотрудника французских спецслужб и главу Центра исследований в области разведки (CF2R) Эрика Денесе, который в июне был найден застреленным в своем автомобиле. За месяц до смерти Денесе заявил, что "именно европейские союзники и Украина с конца марта 2022 года отвергают все переговоры с Москвой и несут на 100% ответственность за продолжение войны, а Киев отказывается признавать поражение, находясь в плену обещаний Европы". Барро перебил его, повысив голос. "Немного уважения, месье, к героическому сопротивлению украинского народа, который борется за свою свободу и нашу безопасность!" - выкрикнул министр, сорвав аплодисменты аудитории.
https://ria.ru/20250704/zvonok-2027176254.html
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в мире, украина, киев, франция, жан-ноэль барро
В мире, Украина, Киев, Франция, Жан-Ноэль Барро
Глава МИД Франции разозлился после вопроса об Украине

Глава МИД Франции разозлился после вопроса о поддержке нацизма на Украине

© AP Photo / Aurelien MorissardЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро пришел в ярость после того, как ему во время выступления задали вопрос о "поддержке нацистского режима" на Украине.
Министр принимал участие в конференции "Экономические встречи Экс-ан-Прованса", трансляция велась на сайте мероприятия. После выступления участники на сцене отвечали на вопросы из аудитории.
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Один из слушателей обратился к министру с вопросом о поддержке Францией Украины.
Киеве есть бульвар Степана Бандеры, коллаборациониста нацистов, который был причастен к уничтожению 1,4 миллиона евреев во время Второй мировой войны. Вам это знакомо? Поддержка, которую вы оказываете Украине, – это поддержка фашистскому и неонацистскому правительству", - заявил слушатель.
Ведущий спросил его, означает ли это, что он поддерживает правительство России.
"Нет, я поддерживаю закон и не поддерживаю госпереворот, который произошел у меня под окнами в Киеве в 2014 году, в котором погибли 650 человек, которые были убиты теми, кто организовал "Майдан", - продолжил слушатель.
Его речь вызвала свист и неодобрительные ремарки в зале. Затем он упомянул внезапную смерть бывшего сотрудника французских спецслужб и главу Центра исследований в области разведки (CF2R) Эрика Денесе, который в июне был найден застреленным в своем автомобиле. За месяц до смерти Денесе заявил, что "именно европейские союзники и Украина с конца марта 2022 года отвергают все переговоры с Москвой и несут на 100% ответственность за продолжение войны, а Киев отказывается признавать поражение, находясь в плену обещаний Европы".
Барро перебил его, повысив голос.
"Немного уважения, месье, к героическому сопротивлению украинского народа, который борется за свою свободу и нашу безопасность!" - выкрикнул министр, сорвав аплодисменты аудитории.
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