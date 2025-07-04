https://ria.ru/20250704/glava-2027177826.html

Глава МИД Франции разозлился после вопроса об Украине

Глава МИД Франции разозлился после вопроса об Украине - РИА Новости, 04.07.2025

Глава МИД Франции разозлился после вопроса об Украине

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро пришел в ярость после того, как ему во время выступления задали вопрос о "поддержке нацистского режима" на Украине. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:10:00+03:00

2025-07-04T14:10:00+03:00

2025-07-04T17:18:00+03:00

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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро пришел в ярость после того, как ему во время выступления задали вопрос о "поддержке нацистского режима" на Украине. Министр принимал участие в конференции "Экономические встречи Экс-ан-Прованса", трансляция велась на сайте мероприятия. После выступления участники на сцене отвечали на вопросы из аудитории. Один из слушателей обратился к министру с вопросом о поддержке Францией Украины. "В Киеве есть бульвар Степана Бандеры, коллаборациониста нацистов, который был причастен к уничтожению 1,4 миллиона евреев во время Второй мировой войны. Вам это знакомо? Поддержка, которую вы оказываете Украине, – это поддержка фашистскому и неонацистскому правительству", - заявил слушатель. Ведущий спросил его, означает ли это, что он поддерживает правительство России. "Нет, я поддерживаю закон и не поддерживаю госпереворот, который произошел у меня под окнами в Киеве в 2014 году, в котором погибли 650 человек, которые были убиты теми, кто организовал "Майдан", - продолжил слушатель. Его речь вызвала свист и неодобрительные ремарки в зале. Затем он упомянул внезапную смерть бывшего сотрудника французских спецслужб и главу Центра исследований в области разведки (CF2R) Эрика Денесе, который в июне был найден застреленным в своем автомобиле. За месяц до смерти Денесе заявил, что "именно европейские союзники и Украина с конца марта 2022 года отвергают все переговоры с Москвой и несут на 100% ответственность за продолжение войны, а Киев отказывается признавать поражение, находясь в плену обещаний Европы". Барро перебил его, повысив голос. "Немного уважения, месье, к героическому сопротивлению украинского народа, который борется за свою свободу и нашу безопасность!" - выкрикнул министр, сорвав аплодисменты аудитории.

https://ria.ru/20250704/zvonok-2027176254.html

https://ria.ru/20250704/peregovory-2027081174.html

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в мире, украина, киев, франция, жан-ноэль барро