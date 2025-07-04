https://ria.ru/20250704/germaniya-2027233559.html

Германия не планирует признавать правительство талибов в Афганистане

Германия не планирует признавать правительство талибов в Афганистане - РИА Новости, 04.07.2025

Германия не планирует признавать правительство талибов в Афганистане

Германия на данном этапе не планирует признавать правительство "Талибана" в Афганистане, несмотря на возможность начала прямых переговоров с ним, сообщил... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:46:00+03:00

2025-07-04T16:46:00+03:00

2025-07-04T16:46:00+03:00

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БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Германия на данном этапе не планирует признавать правительство "Талибана" в Афганистане, несмотря на возможность начала прямых переговоров с ним, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус на брифинге в пятницу. В четверг министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что считает возможным переход к прямым переговорам с движением "Талибан" для депортации из страны преступников с афганским гражданством. "На нынешнем этапе переговоров это не является предметом обсуждения", - ответил Корнелиус на вопрос о возможности признания "Талибана" по примеру России. Ранее МИД Афганистана сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан. После прихода движения "Талибан" к власти в Афганистане Германия временно приостановила высылку в страну незаконных мигрантов и преступников ввиду, среди прочего, отсутствия дипломатических отношений с Кабулом.

https://ria.ru/20250703/afganistan-2027063303.html

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в мире, германия, афганистан, талибан