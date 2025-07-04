https://ria.ru/20250704/germaniya-2027081972.html

В Германии увидели интересную деталь в разговоре Путина и Трампа

В Германии увидели интересную деталь в разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 04.07.2025

В Германии увидели интересную деталь в разговоре Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп своим решением о возобновлении поставок оружия Украине пытается повторить курс экс-президента США Джо Байдена, заявил немецкий... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T04:30:00+03:00

2025-07-04T04:30:00+03:00

2025-07-04T04:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своим решением о возобновлении поставок оружия Украине пытается повторить курс экс-президента США Джо Байдена, заявил немецкий политолог и журналист Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive."Доверие между Москвой и Вашингтоном отсутствует. Это результат эпохи Байдена, и то, как Трамп действует, не прибавляет доверия, а лишь делает похожим на Джо (Байдена — Прим. Ред)", — сказал он.Политолог посоветовал Трампу и его администрации вместо конфронтации и очередных попыток помощи Киеву пойти на диалог с Россией для достижения мира на Украине."Американцы должны принять позицию России, тогда будет найдено, наконец, решение, и это единственный путь", — подчеркнул Бааб.Сегодня президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Штаты продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.

https://ria.ru/20250704/tramp-2027079494.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, politico, nbc