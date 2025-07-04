https://ria.ru/20250704/germanija-2027112668.html

В Германии опасаются усугубления дефицита рабочей силы, пишет FT

В Германии опасаются усугубления дефицита рабочей силы, пишет FT - РИА Новости, 04.07.2025

В Германии опасаются усугубления дефицита рабочей силы, пишет FT

Немецкие работодатели опасаются усугубления дефицита рабочей силы в случае возвращения Германии к всеобщей воинской обязанности, сообщает британская газета... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:28:00+03:00

2025-07-04T10:28:00+03:00

2025-07-04T10:28:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Немецкие работодатели опасаются усугубления дефицита рабочей силы в случае возвращения Германии к всеобщей воинской обязанности, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на работодателей ФРГ. В последние месяцы немецкие политики неоднократно высказывались за возвращение воинской повинности в Германии, но правительство пока делает ставку на увеличение привлекательности службы в бундесвере по контракту. "Представители компаний заявили… о поддержке усилий по укреплению вооруженных сил (Германии - ред.)… Но они обеспокоены, что возвращение к какой-то форме призыва, как и стремление привлечь больше гражданских лиц к службе в качестве резервистов еще больше осложнят работу компаний, которые пытаются нанять квалифицированных работников в условиях напряженности на рынка труда", - говорится в материале. Армия будет конкурировать с другими работодателями за рабочую силу, заявил глава федерального объединения союзов немецких работодателей Штеффен Кампетер. По мнению представителя неназванной немецкой бизнес-группы, цели усиления обороны и достижения экономического процветания противоречат друг другу, пишет газета. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии потребуется дополнительно около 50-60 тысяч военнослужащих, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. При этом он сам ранее заявлял, что в настоящее время Германия не может вернуть воинскую обязанность из-за нехватки казарм и возможностей для обучения призывников. Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март равнялась примерно 182 тысячам человек. Несмотря на многочисленные призывы немецких политиков вернуть отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в апреле заявил, что служба в армии будет оставаться добровольной.

https://ria.ru/20250517/nato-2017552337.html

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в мире, германия, борис писториус, фридрих мерц, нато