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В ГД могут внести законопроект о маркировке рекламы азартных игр

В ГД могут внести законопроект о маркировке рекламы азартных игр - РИА Новости, 04.07.2025

В ГД могут внести законопроект о маркировке рекламы азартных игр

Правительство РФ может внести в Госдуму до конца весенней сессии законопроект о маркировке рекламы азартных игр предупреждением о рисках и потенциальном вреде... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:24:00+03:00

2025-07-04T16:24:00+03:00

2025-07-04T16:24:00+03:00

общество

россия

артем метелев (депутат)

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство РФ может внести в Госдуму до конца весенней сессии законопроект о маркировке рекламы азартных игр предупреждением о рисках и потенциальном вреде участия, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по молодежной политике по итогам совещания с представителями Минфина, которые являются разработчиками законопроекта."Правительство может внести законопроект о маркировке рекламы азартных игр до конца весенней сессии. Об этом представители Минфина заявили в ходе рабочего совещания, организованного комитетом Государственной Думы по молодежной политике", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроектом предполагается установить требование о сопровождении рекламы азартных игр предупреждением о том, что участие в азартных играх не гарантирует получение выигрыша и может привести к потере денежных средств и нанести вред жизни и здоровью, а также обязать организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах информировать игроков о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх."Необходимо везде, в каждом рекламном материале размещать предостережение о том, что участие в азартных играх может привести к потере денежных средств, а возможно, нанести вред жизни и здоровью — по аналогии с табачной и алкогольной продукцией; мы предупреждаем о рисках, связанных с употреблением спиртного и сигарет, в то же время индустрия азартных игр напрямую не информирует людей о том, что можно не только выиграть, но и проиграть", - пояснил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачёв.Ранее глава комитета Артем Метелев заявлял о планах обязать букмекеров отчислять денежные средства на систему профилактики лудомании в стране.

https://ria.ru/20250528/gosduma-2019580595.html

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общество, россия, артем метелев (депутат), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)