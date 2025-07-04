В ГД могут внести законопроект о маркировке рекламы азартных игр
Правительство может внести в Госдуму проект о маркировке рекламы азартных игр
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство РФ может внести в Госдуму до конца весенней сессии законопроект о маркировке рекламы азартных игр предупреждением о рисках и потенциальном вреде участия, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по молодежной политике по итогам совещания с представителями Минфина, которые являются разработчиками законопроекта.
"Правительство может внести законопроект о маркировке рекламы азартных игр до конца весенней сессии. Об этом представители Минфина заявили в ходе рабочего совещания, организованного комитетом Государственной Думы по молодежной политике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроектом предполагается установить требование о сопровождении рекламы азартных игр предупреждением о том, что участие в азартных играх не гарантирует получение выигрыша и может привести к потере денежных средств и нанести вред жизни и здоровью, а также обязать организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах информировать игроков о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх.
"Необходимо везде, в каждом рекламном материале размещать предостережение о том, что участие в азартных играх может привести к потере денежных средств, а возможно, нанести вред жизни и здоровью — по аналогии с табачной и алкогольной продукцией; мы предупреждаем о рисках, связанных с употреблением спиртного и сигарет, в то же время индустрия азартных игр напрямую не информирует людей о том, что можно не только выиграть, но и проиграть", - пояснил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачёв.
Ранее глава комитета Артем Метелев заявлял о планах обязать букмекеров отчислять денежные средства на систему профилактики лудомании в стране.