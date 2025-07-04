https://ria.ru/20250704/ganchev-2027083237.html

Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 04.07.2025

Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Армия продвигается в Харьковской области, растягивая оборону ВСУ, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T05:08:00+03:00

2025-07-04T05:08:00+03:00

2025-07-04T08:38:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Армия продвигается в Харьковской области, растягивая оборону ВСУ, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Продвигаясь вперед на данном участке фронта, наши бойцы оттесняют врага и растягивают оборону противника, создавая угрозу для украинской группировки войск, действующей на Волчанском и Купянском направлениях", — рассказал он.Таким образом военные продолжают создавать и расширять буферную зону вдоль границы, отметил Ганчев.Накануне Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Меловое в Харьковской области. Кроме того, группировка "Север" нанесла поражение мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска.Противник за сутки потерял на этом участке фронта:

https://ria.ru/20250703/marochko-2026861933.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

украина

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харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, украина, безопасность