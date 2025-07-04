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Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 04.07.2025 (обновлено: 08:38 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/ganchev-2027083237.html
Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 04.07.2025
Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Армия продвигается в Харьковской области, растягивая оборону ВСУ, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T05:08:00+03:00
2025-07-04T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
виталий ганчев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир путин
украина
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Армия продвигается в Харьковской области, растягивая оборону ВСУ, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Продвигаясь вперед на данном участке фронта, наши бойцы оттесняют врага и растягивают оборону противника, создавая угрозу для украинской группировки войск, действующей на Волчанском и Купянском направлениях", — рассказал он.Таким образом военные продолжают создавать и расширять буферную зону вдоль границы, отметил Ганчев.Накануне Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Меловое в Харьковской области. Кроме того, группировка "Север" нанесла поражение мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска.Противник за сутки потерял на этом участке фронта:
https://ria.ru/20250703/marochko-2026861933.html
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харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Украина, Безопасность
Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Ганчев: ВС РФ продвигаются в Харьковской области, растягивая оборону ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Армия продвигается в Харьковской области, растягивая оборону ВСУ, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"Продвигаясь вперед на данном участке фронта, наши бойцы оттесняют врага и растягивают оборону противника, создавая угрозу для украинской группировки войск, действующей на Волчанском и Купянском направлениях", — рассказал он.
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Марочко сообщил о крупных потерях ВСУ в Харьковской области
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Таким образом военные продолжают создавать и расширять буферную зону вдоль границы, отметил Ганчев.

Президент Владимир Путин 22 мая заявил, что сейчас российская армия решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Меловое в Харьковской области. Кроме того, группировка "Север" нанесла поражение мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска.
Противник за сутки потерял на этом участке фронта:
  • более 240 боевиков;
  • три автомобиля;
  • пять орудий полевой артиллерии;
  • склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ПутинУкраинаБезопасность
 
 
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