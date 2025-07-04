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Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 04.07.2025
Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Армия продвигается в Харьковской области, растягивая оборону ВСУ, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T05:08:00+03:00
2025-07-04T05:08:00+03:00
2025-07-04T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Армия продвигается в Харьковской области, растягивая оборону ВСУ, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Продвигаясь вперед на данном участке фронта, наши бойцы оттесняют врага и растягивают оборону противника, создавая угрозу для украинской группировки войск, действующей на Волчанском и Купянском направлениях", — рассказал он.Таким образом военные продолжают создавать и расширять буферную зону вдоль границы, отметил Ганчев.Накануне Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Меловое в Харьковской области. Кроме того, группировка "Север" нанесла поражение мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска.Противник за сутки потерял на этом участке фронта:
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Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Ганчев: ВС РФ продвигаются в Харьковской области, растягивая оборону ВСУ