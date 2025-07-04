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Летчику, обвиняемому в госизмене за финансирование ВСУ, вынесли приговор
Летчику, обвиняемому в госизмене за финансирование ВСУ, вынесли приговор - РИА Новости, 04.07.2025
Летчику, обвиняемому в госизмене за финансирование ВСУ, вынесли приговор
Вступило в силу решение Ростовского областного суда о признании виновным в госизмене летчика гражданской авиации ЮФО Сергея Самойлова, финансировавшего ВСУ, ему РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:57:00+03:00
2025-07-04T10:57:00+03:00
2025-07-04T11:07:00+03:00
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сергей самойлов
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КРАСНОДАР, 4 июл — РИА Новости. Вступило в силу решение Ростовского областного суда о признании виновным в госизмене летчика гражданской авиации ЮФО Сергея Самойлова, финансировавшего ВСУ, ему назначено 12 лет колонии строгого режима, сообщили журналистам в УФСБ по Краснодарскому краю.По информации спецслужбы, осужденный связался с человеком, собиравшим деньги для финансирования ВСУ, и осуществил перевод денежных средств по указанным реквизитам с использованием интернет-обменника электронных денег и криптовалют."Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда от 4 июня 2025 года о признании виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 ("Государственная измена" - ред.) УК России командира воздушного судна одного из объектов гражданской авиации ЮФО Самойлова Сергея Николаевича, 1968 года рождения… Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 1 года ограничения свободы, а также штрафа в сумме 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что противоправная деятельность Самойлова выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20250620/rossinskaya-2024119687.html
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вооруженные силы украины, общество, краснодарский край, россия, сергей самойлов, ростовский областной суд
Вооруженные силы Украины, Общество, Краснодарский край, Россия, Сергей Самойлов, Ростовский областной суд
Летчику, обвиняемому в госизмене за финансирование ВСУ, вынесли приговор
ФСБ: летчика, обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ, осудили на 12 лет