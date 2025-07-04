Рейтинг@Mail.ru
Летчику, обвиняемому в госизмене за финансирование ВСУ, вынесли приговор - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 04.07.2025 (обновлено: 11:07 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/fsb-2027121276.html
Летчику, обвиняемому в госизмене за финансирование ВСУ, вынесли приговор
Летчику, обвиняемому в госизмене за финансирование ВСУ, вынесли приговор - РИА Новости, 04.07.2025
Летчику, обвиняемому в госизмене за финансирование ВСУ, вынесли приговор
Вступило в силу решение Ростовского областного суда о признании виновным в госизмене летчика гражданской авиации ЮФО Сергея Самойлова, финансировавшего ВСУ, ему РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:57:00+03:00
2025-07-04T11:07:00+03:00
вооруженные силы украины
общество
краснодарский край
россия
сергей самойлов
ростовский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
КРАСНОДАР, 4 июл — РИА Новости. Вступило в силу решение Ростовского областного суда о признании виновным в госизмене летчика гражданской авиации ЮФО Сергея Самойлова, финансировавшего ВСУ, ему назначено 12 лет колонии строгого режима, сообщили журналистам в УФСБ по Краснодарскому краю.По информации спецслужбы, осужденный связался с человеком, собиравшим деньги для финансирования ВСУ, и осуществил перевод денежных средств по указанным реквизитам с использованием интернет-обменника электронных денег и криптовалют."Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда от 4 июня 2025 года о признании виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 ("Государственная измена" - ред.) УК России командира воздушного судна одного из объектов гражданской авиации ЮФО Самойлова Сергея Николаевича, 1968 года рождения… Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 1 года ограничения свободы, а также штрафа в сумме 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что противоправная деятельность Самойлова выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20250620/rossinskaya-2024119687.html
https://ria.ru/20250521/fsb-2018167062.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, общество, краснодарский край, россия, сергей самойлов, ростовский областной суд
Вооруженные силы Украины, Общество, Краснодарский край, Россия, Сергей Самойлов, Ростовский областной суд
Летчику, обвиняемому в госизмене за финансирование ВСУ, вынесли приговор

ФСБ: летчика, обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ, осудили на 12 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 4 июл — РИА Новости. Вступило в силу решение Ростовского областного суда о признании виновным в госизмене летчика гражданской авиации ЮФО Сергея Самойлова, финансировавшего ВСУ, ему назначено 12 лет колонии строгого режима, сообщили журналистам в УФСБ по Краснодарскому краю.
По информации спецслужбы, осужденный связался с человеком, собиравшим деньги для финансирования ВСУ, и осуществил перевод денежных средств по указанным реквизитам с использованием интернет-обменника электронных денег и криптовалют.
Надежда Россинская* в суде Белгорода - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Волонтеру Россинской* вынесли приговор по делу о финансировании ВСУ
20 июня, 10:12
"Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда от 4 июня 2025 года о признании виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 ("Государственная измена" - ред.) УК России командира воздушного судна одного из объектов гражданской авиации ЮФО Самойлова Сергея Николаевича, 1968 года рождения… Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 1 года ограничения свободы, а также штрафа в сумме 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что противоправная деятельность Самойлова выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
ФСБ задержала жительницу Донецка за финансирование ВСУ
21 мая, 06:37
 
Вооруженные силы УкраиныОбществоКраснодарский крайРоссияСергей СамойловРостовский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала