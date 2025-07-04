https://ria.ru/20250704/forum-2027248343.html

Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" собрал более 1500 участников

Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" собрал более 1500 участников - РИА Новости, 04.07.2025

Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" собрал более 1500 участников

Форум "Сильные идеи для нового времени", на котором выбрали перспективные инициативы, способные внести значимый вклад в развитие страны, собрал 1,5 тысячи... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:23:00+03:00

2025-07-04T17:23:00+03:00

2025-07-04T23:46:00+03:00

экономика

технологии

россия

москва

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Форум "Сильные идеи для нового времени", на котором выбрали перспективные инициативы, способные внести значимый вклад в развитие страны, собрал 1,5 тысячи участников, сообщили организаторы. "Пятый форум "Сильные идеи для нового времени", который состоялся 2–3 июля 2025 года на площадке Национального центра "Россия" в Москве, подводит итоги работы. Мероприятие, организованное Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс" совместно с ВЭБ.РФ, собрало более 1500 участников. Ключевая цель форума – выбрать и реализовать перспективные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Он отметил, что высокая общественная миссия форума – служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала граждан России. Лучшие идеи презентовали главе государства лидеры проектов – научные работники, сотрудники агросектора и экологического некоммерческого сектора, а также культурно-творческой среды. Решения затронули контроль водопотребления и посадки лесополос, создание инновационной системы управления природными ресурсами с использованием дронов, искусственного интеллекта и облачных технологий, создание способных перемещаться внутри трубопроводов модульных роботов, реализацию и продвижение сети инклюзивных киноклубов, уточняется в сообщении. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером форума.

https://ria.ru/20250703/putin-2026962044.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нельзя пройти мимо". Путин о предложении сэкономить для бюджета пять триллионов рублей Путин на форуме АСИ, где предлагают разные идеи, с улыбкой попросил дать слово участнику, обещавшему сэкономить для бюджета 5 триллионов рублей. 2025-07-04T17:23 true PT4M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)