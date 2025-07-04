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Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" собрал более 1500 участников - РИА Новости, 04.07.2025
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17:23 04.07.2025 (обновлено: 23:46 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/forum-2027248343.html
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" собрал более 1500 участников
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" собрал более 1500 участников - РИА Новости, 04.07.2025
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" собрал более 1500 участников
Форум "Сильные идеи для нового времени", на котором выбрали перспективные инициативы, способные внести значимый вклад в развитие страны, собрал 1,5 тысячи... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:23:00+03:00
2025-07-04T23:46:00+03:00
экономика
технологии
россия
москва
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Форум "Сильные идеи для нового времени", на котором выбрали перспективные инициативы, способные внести значимый вклад в развитие страны, собрал 1,5 тысячи участников, сообщили организаторы. &quot;Пятый форум &quot;Сильные идеи для нового времени&quot;, который состоялся 2–3 июля 2025 года на площадке Национального центра &quot;Россия&quot; в Москве, подводит итоги работы. Мероприятие, организованное Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом &quot;Росконгресс&quot; совместно с ВЭБ.РФ, собрало более 1500 участников. Ключевая цель форума – выбрать и реализовать перспективные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Он отметил, что высокая общественная миссия форума – служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала граждан России. Лучшие идеи презентовали главе государства лидеры проектов – научные работники, сотрудники агросектора и экологического некоммерческого сектора, а также культурно-творческой среды. Решения затронули контроль водопотребления и посадки лесополос, создание инновационной системы управления природными ресурсами с использованием дронов, искусственного интеллекта и облачных технологий, создание способных перемещаться внутри трубопроводов модульных роботов, реализацию и продвижение сети инклюзивных киноклубов, уточняется в сообщении. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером форума.
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россия
москва
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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"Нельзя пройти мимо". Путин о предложении сэкономить для бюджета пять триллионов рублей
Путин на форуме АСИ, где предлагают разные идеи, с улыбкой попросил дать слово участнику, обещавшему сэкономить для бюджета 5 триллионов рублей.
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РИА Новости
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5
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96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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экономика, технологии, россия, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" собрал более 1500 участников

Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" собрал более 1,5 тысячи участников

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Форум "Сильные идеи для нового времени", на котором выбрали перспективные инициативы, способные внести значимый вклад в развитие страны, собрал 1,5 тысячи участников, сообщили организаторы.
«

"Пятый форум "Сильные идеи для нового времени", который состоялся 2–3 июля 2025 года на площадке Национального центра "Россия" в Москве, подводит итоги работы. Мероприятие, организованное Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс" совместно с ВЭБ.РФ, собрало более 1500 участников. Ключевая цель форума – выбрать и реализовать перспективные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Он отметил, что высокая общественная миссия форума – служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала граждан России. Лучшие идеи презентовали главе государства лидеры проектов – научные работники, сотрудники агросектора и экологического некоммерческого сектора, а также культурно-творческой среды.
Решения затронули контроль водопотребления и посадки лесополос, создание инновационной системы управления природными ресурсами с использованием дронов, искусственного интеллекта и облачных технологий, создание способных перемещаться внутри трубопроводов модульных роботов, реализацию и продвижение сети инклюзивных киноклубов, уточняется в сообщении.
РИА Новости выступило генеральным медиапартнером форума.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Форум АСИ приобретает международный характер, заявил Путин
3 июля, 15:54
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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