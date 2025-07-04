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Россия поддержала идею создания в БРИКС гарантийного фонда - РИА Новости, 04.07.2025
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17:54 04.07.2025 (обновлено: 18:02 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/fond-2027259169.html
Россия поддержала идею создания в БРИКС гарантийного фонда
Россия поддержала идею создания в БРИКС гарантийного фонда - РИА Новости, 04.07.2025
Россия поддержала идею создания в БРИКС гарантийного фонда
Россия поддерживает идею создания в БРИКС гарантийного фонда для увеличения инвестиций в страны объединения, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:54:00+03:00
2025-07-04T18:02:00+03:00
экономика
россия
брикс
антон силуанов
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Россия поддерживает идею создания в БРИКС гарантийного фонда для увеличения инвестиций в страны объединения, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос РИА Новости.В четверг Рейтер со ссылкой на источники писал, что БРИКС планирует создать гарантийный фонд с поддержкой Нового банка развития для снижения финансовых расходов и увеличения инвестиций в страны группы."Это инициатива бразильской стороны. Мы считаем, что это тоже важный инструмент в нашем финансовом сотрудничестве. Мы его поддерживаем", - сказал Силуанов.
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экономика, россия, брикс, антон силуанов
Экономика, Россия, БРИКС, Антон Силуанов
Россия поддержала идею создания в БРИКС гарантийного фонда

Силуанов: РФ поддерживает создание фонда в БРИКС для увеличения инвестиций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Россия поддерживает идею создания в БРИКС гарантийного фонда для увеличения инвестиций в страны объединения, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос РИА Новости.
В четверг Рейтер со ссылкой на источники писал, что БРИКС планирует создать гарантийный фонд с поддержкой Нового банка развития для снижения финансовых расходов и увеличения инвестиций в страны группы.
"Это инициатива бразильской стороны. Мы считаем, что это тоже важный инструмент в нашем финансовом сотрудничестве. Мы его поддерживаем", - сказал Силуанов.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Вчера, 18:00
 
ЭкономикаРоссияБРИКСАнтон Силуанов
 
 
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