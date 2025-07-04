https://ria.ru/20250704/fond-2027259169.html

Россия поддержала идею создания в БРИКС гарантийного фонда

Россия поддержала идею создания в БРИКС гарантийного фонда - РИА Новости, 04.07.2025

Россия поддержала идею создания в БРИКС гарантийного фонда

Россия поддерживает идею создания в БРИКС гарантийного фонда для увеличения инвестиций в страны объединения, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:54:00+03:00

2025-07-04T17:54:00+03:00

2025-07-04T18:02:00+03:00

экономика

россия

брикс

антон силуанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_2ef9df4895d3eac2c6b41ed2e380f6c7.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Россия поддерживает идею создания в БРИКС гарантийного фонда для увеличения инвестиций в страны объединения, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос РИА Новости.В четверг Рейтер со ссылкой на источники писал, что БРИКС планирует создать гарантийный фонд с поддержкой Нового банка развития для снижения финансовых расходов и увеличения инвестиций в страны группы."Это инициатива бразильской стороны. Мы считаем, что это тоже важный инструмент в нашем финансовом сотрудничестве. Мы его поддерживаем", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20250704/briks-2027261717.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, брикс, антон силуанов