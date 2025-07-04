https://ria.ru/20250704/figurant-2027268440.html

Семь фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест

Семь фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест - РИА Новости, 04.07.2025

Семь фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест

Адвокаты семи фигурантов дела о преступной группировке в Екатеринбурге обжаловали их арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:20:00+03:00

2025-07-04T18:20:00+03:00

2025-07-04T18:20:00+03:00

происшествия

россия

екатеринбург

азербайджан

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026678385_0:0:2928:1647_1920x0_80_0_0_c5e2eb0e9eda13faf02160f946028739.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Адвокаты семи фигурантов дела о преступной группировке в Екатеринбурге обжаловали их арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Принесли еще жалобы по Азизу Абасову, Бакиру Сафарову. Там один не планировал обжаловать", – сказала собеседница агентства. Она уточнила, что и срок для обжалования у того фигуранта, кто не подавал апелляцию, истек. В пятницу в инстанции уже отмечали, что в Ленинский райсуд поступило пять жалоб на арест от защитников Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева, Камала Сафарова, Акифа Сафарова и Аяза Сафарова. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, обвиняемые, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов до 19 июля. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250703/ekaterinburg-2026882469.html

https://ria.ru/20250701/pokhorony-2026510440.html

россия

екатеринбург

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, екатеринбург, азербайджан, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку