Семь фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест
Семь из восьми фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкШахин Лалаев, проходящий обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушениях прошлых лет на заседании суда в Екатеринбурге
Шахин Лалаев, проходящий обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушениях прошлых лет на заседании суда в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Адвокаты семи фигурантов дела о преступной группировке в Екатеринбурге обжаловали их арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Принесли еще жалобы по Азизу Абасову, Бакиру Сафарову. Там один не планировал обжаловать", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что и срок для обжалования у того фигуранта, кто не подавал апелляцию, истек.
В пятницу в инстанции уже отмечали, что в Ленинский райсуд поступило пять жалоб на арест от защитников Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева, Камала Сафарова, Акифа Сафарова и Аяза Сафарова.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, обвиняемые, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов до 19 июля.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".