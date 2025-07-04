https://ria.ru/20250704/evropa-2027118448.html
В Европе призвали пересмотреть отношение к России, пишет Politico
В Европе призвали пересмотреть отношение к России, пишет Politico - РИА Новости, 04.07.2025
В Европе призвали пересмотреть отношение к России, пишет Politico
Европейские бизнесмены и политики призывают свои правительства пересмотреть отношение к России, пишет издание Politico. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:49:00+03:00
2025-07-04T10:49:00+03:00
2025-07-04T10:49:00+03:00
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москва
украина
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европа
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Европейские бизнесмены и политики призывают свои правительства пересмотреть отношение к России, пишет издание Politico. "По всему континенту слышен хор голосов лидеров бизнеса и политиков, призывающих правительства пересмотреть свои жесткие позиции в отношении Москвы, в то время как переговоры о прекращении огня (на Украине - ред.) находятся в подвешенном состоянии, а экономическая тревожность возрастает", - пишет издание. По словам Штефана Майстера из немецкого совета по международным отношениям, давление на власти будет только расти, поскольку "все больше голосов" из разных компаний, а также политиков требуют возвращения к российскому газу и нефти. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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россия, москва, украина, штефан майстер, европа
Россия, Москва, Украина, Штефан Майстер, Европа
В Европе призвали пересмотреть отношение к России, пишет Politico
Politico: европейцы призывают правительства пересмотреть отношение к России