https://ria.ru/20250704/evropa-2027118448.html

В Европе призвали пересмотреть отношение к России, пишет Politico

В Европе призвали пересмотреть отношение к России, пишет Politico - РИА Новости, 04.07.2025

В Европе призвали пересмотреть отношение к России, пишет Politico

Европейские бизнесмены и политики призывают свои правительства пересмотреть отношение к России, пишет издание Politico. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:49:00+03:00

2025-07-04T10:49:00+03:00

2025-07-04T10:49:00+03:00

россия

москва

украина

штефан майстер

европа

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Европейские бизнесмены и политики призывают свои правительства пересмотреть отношение к России, пишет издание Politico. "По всему континенту слышен хор голосов лидеров бизнеса и политиков, призывающих правительства пересмотреть свои жесткие позиции в отношении Москвы, в то время как переговоры о прекращении огня (на Украине - ред.) находятся в подвешенном состоянии, а экономическая тревожность возрастает", - пишет издание. По словам Штефана Майстера из немецкого совета по международным отношениям, давление на власти будет только расти, поскольку "все больше голосов" из разных компаний, а также политиков требуют возвращения к российскому газу и нефти. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250701/gotovit-2026415528.html

россия

москва

украина

европа

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россия, москва, украина, штефан майстер, европа