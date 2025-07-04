https://ria.ru/20250704/erevan-2027309054.html

В Ереване прошло многотысячное шествие в поддержку Карапетяна

В Ереване прошло многотысячное шествие в поддержку Карапетяна - РИА Новости, 04.07.2025

В Ереване прошло многотысячное шествие в поддержку Карапетяна

Многотысячная акция в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна завершилась в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025

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армения

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ЕРЕВАН, 4 июл — РИА Новости. Многотысячная акция в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна завершилась в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Колонна прошла от сквера близ проспекта Маштоца до здания Службы национальной безопасности, где содержится Карапетян. Его адвокат Арам Вардеванян зачитал обращение предпринимателя, в котором тот выразил готовность бороться за свою страну и землю и призвал народ к единению. Участники акции несли плакаты с фотографией бизнесмена и надписью "Свободу Самвелу Карапетяну", они скандировали: "Свобода!", "Самвел!". Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250704/karapetyan--2027093246.html

https://ria.ru/20250702/pashinyan-2026666864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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