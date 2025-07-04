Рейтинг@Mail.ru
В Ереване прошло многотысячное шествие в поддержку Карапетяна - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 04.07.2025 (обновлено: 22:07 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/erevan-2027309054.html
В Ереване прошло многотысячное шествие в поддержку Карапетяна
В Ереване прошло многотысячное шествие в поддержку Карапетяна - РИА Новости, 04.07.2025
В Ереване прошло многотысячное шествие в поддержку Карапетяна
Многотысячная акция в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна завершилась в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:30:00+03:00
2025-07-04T22:07:00+03:00
армения
россия
ереван
самвел карапетян
ташир
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027262772_0:0:3621:2037_1920x0_80_0_0_5dbed2fd6235938bc7aeddbb18ba6fdb.jpg
ЕРЕВАН, 4 июл — РИА Новости. Многотысячная акция в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна завершилась в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Колонна прошла от сквера близ проспекта Маштоца до здания Службы национальной безопасности, где содержится Карапетян. Его адвокат Арам Вардеванян зачитал обращение предпринимателя, в котором тот выразил готовность бороться за свою страну и землю и призвал народ к единению. Участники акции несли плакаты с фотографией бизнесмена и надписью "Свободу Самвелу Карапетяну", они скандировали: "Свобода!", "Самвел!". Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250704/karapetyan--2027093246.html
https://ria.ru/20250702/pashinyan-2026666864.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027262772_890:0:3621:2048_1920x0_80_0_0_a0b417a40d01c9245f0d1875f5699be7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, ереван, самвел карапетян, ташир , преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
В Ереване прошло многотысячное шествие в поддержку Карапетяна

Акция в поддержку арестованного в Армении бизнесмена прошла без инцидентов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна
Сотрудники полиции во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 4 июл — РИА Новости. Многотысячная акция в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна завершилась в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна прошла от сквера близ проспекта Маштоца до здания Службы национальной безопасности, где содержится Карапетян. Его адвокат Арам Вардеванян зачитал обращение предпринимателя, в котором тот выразил готовность бороться за свою страну и землю и призвал народ к единению.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету
Вчера, 08:41
Участники акции несли плакаты с фотографией бизнесмена и надписью "Свободу Самвелу Карапетяну", они скандировали: "Свобода!", "Самвел!".

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца, его обвиняют в призывах к свержению власти, сейчас он находится в СИЗО.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать принадлежащую Карапетяну компанию "Электросети Армении". Парламент принял в первом чтении соответствующие законопроекты.
  • В свою очередь, глава ГК "Ташир" и члены его семьи уведомили власти о начале инвестиционного спора по этому вопросу.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ЛЭП в Армении - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" Карапетяна увольнением
2 июля, 10:05
 
АрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянТаширПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала