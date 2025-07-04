В Ереване прошло многотысячное шествие в поддержку Карапетяна
Акция в поддержку арестованного в Армении бизнесмена прошла без инцидентов
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна
Сотрудники полиции во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна
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ЕРЕВАН, 4 июл — РИА Новости. Многотысячная акция в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна завершилась в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна прошла от сквера близ проспекта Маштоца до здания Службы национальной безопасности, где содержится Карапетян. Его адвокат Арам Вардеванян зачитал обращение предпринимателя, в котором тот выразил готовность бороться за свою страну и землю и призвал народ к единению.
Участники акции несли плакаты с фотографией бизнесмена и надписью "Свободу Самвелу Карапетяну", они скандировали: "Свобода!", "Самвел!".
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца, его обвиняют в призывах к свержению власти, сейчас он находится в СИЗО.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать принадлежащую Карапетяну компанию "Электросети Армении". Парламент принял в первом чтении соответствующие законопроекты.
- В свою очередь, глава ГК "Ташир" и члены его семьи уведомили власти о начале инвестиционного спора по этому вопросу.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.