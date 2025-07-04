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Эксперт прокомментировал отсрочку вступления в силу новых пошлин США - РИА Новости, 04.07.2025
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07:05 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/ekspert-2027088168.html
Эксперт прокомментировал отсрочку вступления в силу новых пошлин США
Эксперт прокомментировал отсрочку вступления в силу новых пошлин США - РИА Новости, 04.07.2025
Эксперт прокомментировал отсрочку вступления в силу новых пошлин США
США займут жесткую позицию в отношении стран, которые не подпишут новое соглашение с Вашингтоном, такое мнение РИА Новости выразил эксперт аналитической... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:05:00+03:00
2025-07-04T07:05:00+03:00
экономика
сша
япония
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США займут жесткую позицию в отношении стран, которые не подпишут новое соглашение с Вашингтоном, такое мнение РИА Новости выразил эксперт аналитической компании "Эйлер" Барри Эрлих. Девятого июля истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран. "Президент США займет более агрессивную позицию в отношении стран, которые не подпишут новое соглашение с Вашингтоном. Если Япония и ЕС не согласятся на новые условия торговли, то сразу после истечения срока действия отсрочки ответные пошлины на товары из этих стран могут быть возвращены", - полагает Эрлих. Он напомнил, что перемирие, достигнутое ранее в торговых отношениях с Великобританией и Китаем, было ограниченным по масштабу, а переговоры с Японией, по его оценке, зашли в тупик. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
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экономика, сша, япония, дональд трамп, евросоюз
Экономика, США, Япония, Дональд Трамп, Евросоюз
Эксперт прокомментировал отсрочку вступления в силу новых пошлин США

Эрлих: США будут агрессивнее со странами, не договорившимися о торговле

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США займут жесткую позицию в отношении стран, которые не подпишут новое соглашение с Вашингтоном, такое мнение РИА Новости выразил эксперт аналитической компании "Эйлер" Барри Эрлих.
Девятого июля истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран.
"Президент США займет более агрессивную позицию в отношении стран, которые не подпишут новое соглашение с Вашингтоном. Если Япония и ЕС не согласятся на новые условия торговли, то сразу после истечения срока действия отсрочки ответные пошлины на товары из этих стран могут быть возвращены", - полагает Эрлих.
Он напомнил, что перемирие, достигнутое ранее в торговых отношениях с Великобританией и Китаем, было ограниченным по масштабу, а переговоры с Японией, по его оценке, зашли в тупик.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
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ЭкономикаСШАЯпонияДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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