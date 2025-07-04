https://ria.ru/20250704/ekonomika-2027273189.html

Доллар подешевел из-за опасений вокруг торговой политики США

Доллар подешевел из-за опасений вокруг торговой политики США - РИА Новости, 04.07.2025

Доллар подешевел из-за опасений вокруг торговой политики США

Стоимость доллара в пятницу вечером снижается к мировым валютам на опасениях вокруг ужесточения торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:36:00+03:00

2025-07-04T18:36:00+03:00

2025-07-04T18:36:00+03:00

цены на нефть

сша

мексика

канада

дональд трамп

скотт бессент

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_5b1aec3ea18f82966ad76c9d96431541.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Стоимость доллара в пятницу вечером снижается к мировым валютам на опасениях вокруг ужесточения торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1778 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1757 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 144,54 иены с уровня предыдущего закрытия в 144,92 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 96,99 пункта. Ранее пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что уже с завтрашнего дня начнет рассылать письма десяткам стран с уведомлением о новых пошлинах, которые начнут действовать с 1 августа. "Я полагаю, что переговоры по тарифам США, возможно, будут не очень благоприятными, что приведет к продолжению ослабления доллара и укреплению иены", - цитирует агентство Рейтер главного валютного стратега SMBC Хирофуми Сузуки (Hirofumi Suzuki). Днем ранее министр финансов страны Скотт Бессент предупредил торговых партнеров страны о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.

https://ria.ru/20250701/dollar-2026408154.html

https://ria.ru/20250620/gref--2024098590.html

сша

мексика

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, сша, мексика, канада, дональд трамп, скотт бессент, в мире