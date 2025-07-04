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Доллар подешевел из-за опасений вокруг торговой политики США - РИА Новости, 04.07.2025
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18:36 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/ekonomika-2027273189.html
Доллар подешевел из-за опасений вокруг торговой политики США
Доллар подешевел из-за опасений вокруг торговой политики США - РИА Новости, 04.07.2025
Доллар подешевел из-за опасений вокруг торговой политики США
Стоимость доллара в пятницу вечером снижается к мировым валютам на опасениях вокруг ужесточения торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:36:00+03:00
2025-07-04T18:36:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Стоимость доллара в пятницу вечером снижается к мировым валютам на опасениях вокруг ужесточения торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1778 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1757 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 144,54 иены с уровня предыдущего закрытия в 144,92 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 96,99 пункта. Ранее пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что уже с завтрашнего дня начнет рассылать письма десяткам стран с уведомлением о новых пошлинах, которые начнут действовать с 1 августа. "Я полагаю, что переговоры по тарифам США, возможно, будут не очень благоприятными, что приведет к продолжению ослабления доллара и укреплению иены", - цитирует агентство Рейтер главного валютного стратега SMBC Хирофуми Сузуки (Hirofumi Suzuki). Днем ранее министр финансов страны Скотт Бессент предупредил торговых партнеров страны о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
https://ria.ru/20250701/dollar-2026408154.html
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цены на нефть, сша, мексика, канада, дональд трамп, скотт бессент, в мире
Цены на нефть, США, Мексика, Канада, Дональд Трамп, Скотт Бессент, В мире
Доллар подешевел из-за опасений вокруг торговой политики США

Курс евро к доллару поднялся до $1,17 с уровня прошлого закрытия

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Стоимость доллара в пятницу вечером снижается к мировым валютам на опасениях вокруг ужесточения торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1778 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1757 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 144,54 иены с уровня предыдущего закрытия в 144,92 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 96,99 пункта.
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Ранее пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что уже с завтрашнего дня начнет рассылать письма десяткам стран с уведомлением о новых пошлинах, которые начнут действовать с 1 августа.
"Я полагаю, что переговоры по тарифам США, возможно, будут не очень благоприятными, что приведет к продолжению ослабления доллара и укреплению иены", - цитирует агентство Рейтер главного валютного стратега SMBC Хирофуми Сузуки (Hirofumi Suzuki).
Днем ранее министр финансов страны Скотт Бессент предупредил торговых партнеров страны о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
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