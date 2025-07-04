Рейтинг@Mail.ru
Главный экономист ВЭБа назвал основные задачи экономики России - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/ekonomika-2027082690.html
Главный экономист ВЭБа назвал основные задачи экономики России
Главный экономист ВЭБа назвал основные задачи экономики России - РИА Новости, 04.07.2025
Главный экономист ВЭБа назвал основные задачи экономики России
Главным для экономики России сегодня является налаживание в полной мере процесса импортозамещения и серьезное развитие собственного производства, особенно в тех РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T04:52:00+03:00
2025-07-04T04:52:00+03:00
экономика
европа
россия
андрей клепач
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995016272_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aef009ba47f46b036868ecc80fb2cfd5.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Главным для экономики России сегодня является налаживание в полной мере процесса импортозамещения и серьезное развитие собственного производства, особенно в тех сферах, которые определяют будущее и международную конкурентоспособность, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "Главная задача экономики России - наладить в полной мере процесс импортозамещения, обеспечив таким образом национальную безопасность. Потому что в импортозамещении мы находимся только в самом начале пути", - сказал собеседник агентства. Пока, по его словам, "преобладает замещение импорта из Европы и частичной локализации, которая была у европейских и корейских компаний, прямым импортом из Китая". "Да, все эти усилия и бизнеса, и правительства позволили выдержать удар санкций, выжить, но дальше надо браться за развитие собственного производства, особенно в тех сферах, которые определяют наше будущее и международную конкурентоспособность", - подчеркнул Клепач.
https://ria.ru/20250703/ekonomika-2027005470.html
https://ria.ru/20250704/stavka-2027077311.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995016272_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1a7fee6a4b2a8579e6d104e72456985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, россия, андрей клепач
Экономика, Европа, Россия, Андрей Клепач
Главный экономист ВЭБа назвал основные задачи экономики России

Клепач: главным для экономики России является налаживание импортозамещения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Главным для экономики России сегодня является налаживание в полной мере процесса импортозамещения и серьезное развитие собственного производства, особенно в тех сферах, которые определяют будущее и международную конкурентоспособность, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
"Главная задача экономики России - наладить в полной мере процесс импортозамещения, обеспечив таким образом национальную безопасность. Потому что в импортозамещении мы находимся только в самом начале пути", - сказал собеседник агентства.
Андрей Клепач - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Экономике России не грозит рецессия, заявил главный экономист ВЭБ.РФ
Вчера, 17:34
Пока, по его словам, "преобладает замещение импорта из Европы и частичной локализации, которая была у европейских и корейских компаний, прямым импортом из Китая".
"Да, все эти усилия и бизнеса, и правительства позволили выдержать удар санкций, выжить, но дальше надо браться за развитие собственного производства, особенно в тех сферах, которые определяют наше будущее и международную конкурентоспособность", - подчеркнул Клепач.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В ВЭБ рассказали, до какого уровня ЦБ необходимо снизить ключевую ставку
02:27
 
ЭкономикаЕвропаРоссияАндрей Клепач
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала