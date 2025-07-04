https://ria.ru/20250704/ekonomika-2027082690.html

Главный экономист ВЭБа назвал основные задачи экономики России

Главный экономист ВЭБа назвал основные задачи экономики России - РИА Новости, 04.07.2025

Главный экономист ВЭБа назвал основные задачи экономики России

Главным для экономики России сегодня является налаживание в полной мере процесса импортозамещения и серьезное развитие собственного производства, особенно в тех РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T04:52:00+03:00

2025-07-04T04:52:00+03:00

2025-07-04T04:52:00+03:00

экономика

европа

россия

андрей клепач

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Главным для экономики России сегодня является налаживание в полной мере процесса импортозамещения и серьезное развитие собственного производства, особенно в тех сферах, которые определяют будущее и международную конкурентоспособность, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "Главная задача экономики России - наладить в полной мере процесс импортозамещения, обеспечив таким образом национальную безопасность. Потому что в импортозамещении мы находимся только в самом начале пути", - сказал собеседник агентства. Пока, по его словам, "преобладает замещение импорта из Европы и частичной локализации, которая была у европейских и корейских компаний, прямым импортом из Китая". "Да, все эти усилия и бизнеса, и правительства позволили выдержать удар санкций, выжить, но дальше надо браться за развитие собственного производства, особенно в тех сферах, которые определяют наше будущее и международную конкурентоспособность", - подчеркнул Клепач.

https://ria.ru/20250703/ekonomika-2027005470.html

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экономика, европа, россия, андрей клепач