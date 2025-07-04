https://ria.ru/20250704/ege-2027238470.html

В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине

В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине - РИА Новости, 04.07.2025

В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине

В Геленджике учеников привезли на пересдачу ЕГЭ на патрульной машине с мигалками, сообщила замглавы города по социальным вопросам Янина Скорикова в своем... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Геленджике учеников привезли на пересдачу ЕГЭ на патрульной машине с мигалками, сообщила замглавы города по социальным вопросам Янина Скорикова в своем Telegram-канале."За такое доброе и внимательное отношение благодарим сотрудников ГИБДД Геленджика!" — написала она.Скорикова также разместила у себя на канале фотографии, которые ученики сделали по дороге на экзамен из патрульной машины.В предыдущей публикации она написала, что дети застряли в пробке, когда направлялись на пересдачу.Утром в пятницу госкомпания "Автодор" сообщила, что движение автомобилей на 1491-м километре трассы М-4 "Дон" закрыли в обе стороны из-за ДТП.

https://ria.ru/20250618/rosobrnadzor-2023538771.html

https://ria.ru/20250701/ekzamen-2026420203.html

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гибдд мвд рф, геленджик, автодор, общество