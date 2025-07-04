https://ria.ru/20250704/ege-2027238470.html
В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине
В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине - РИА Новости, 04.07.2025
В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине
В Геленджике учеников привезли на пересдачу ЕГЭ на патрульной машине с мигалками, сообщила замглавы города по социальным вопросам Янина Скорикова в своем... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:00:00+03:00
2025-07-04T17:00:00+03:00
2025-07-04T17:00:00+03:00
гибдд мвд рф
геленджик
автодор
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027233900_0:146:1098:763_1920x0_80_0_0_5c41e873bb24d15712fd899699232677.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Геленджике учеников привезли на пересдачу ЕГЭ на патрульной машине с мигалками, сообщила замглавы города по социальным вопросам Янина Скорикова в своем Telegram-канале."За такое доброе и внимательное отношение благодарим сотрудников ГИБДД Геленджика!" — написала она.Скорикова также разместила у себя на канале фотографии, которые ученики сделали по дороге на экзамен из патрульной машины.В предыдущей публикации она написала, что дети застряли в пробке, когда направлялись на пересдачу.Утром в пятницу госкомпания "Автодор" сообщила, что движение автомобилей на 1491-м километре трассы М-4 "Дон" закрыли в обе стороны из-за ДТП.
https://ria.ru/20250618/rosobrnadzor-2023538771.html
https://ria.ru/20250701/ekzamen-2026420203.html
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027233900_0:1:1098:824_1920x0_80_0_0_070baac07d7b345350309634de0eed1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибдд мвд рф, геленджик, автодор, общество
ГИБДД МВД РФ, Геленджик, Автодор, Общество
В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине
В Геленджике школьников отвезли на пересдачу ЕГЭ на патрульной машине