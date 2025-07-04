https://ria.ru/20250704/duda-2027249492.html

Президент Польши выступил со странным заявлением об Украине

Президент Польши выступил со странным заявлением об Украине - РИА Новости, 04.07.2025

Президент Польши выступил со странным заявлением об Украине

Правительство Польши спасло Украину, первым отправив ей тяжелую технику в качестве поддержки киевских властей, заявил президент страны Анджей Дуда в интервью... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:27:00+03:00

2025-07-04T17:27:00+03:00

2025-07-04T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Правительство Польши спасло Украину, первым отправив ей тяжелую технику в качестве поддержки киевских властей, заявил президент страны Анджей Дуда в интервью изданию Onet."Я считаю, можно смело сказать, что мы на самом деле во многом спасли Украину, потому что были первыми, кто действительно отправил Украине тяжелую технику, чтобы защитить ее", — утверждает он.По словам Дуды, Киев "буквально умолял" Варшаву о передаче истребителей МиГ-29. Он добавил, что Польша выпрашивала разрешение на отправку самолетов у государств-членов НАТО, однако столкнулась с "блокировкой со стороны США".Дуда также обвинил западные страны в том, что они хотят "выжать из Польши" как можно больше помощи Киеву, чтобы меньше отдавать сами.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027249190.html

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027232657.html

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в мире, украина, польша, киев, анджей дуда, сергей лавров, нато, миг-29, россия, сша