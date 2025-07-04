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Под Саратовом подросток за рулем автомобиля насмерть сбил велосипедиста - РИА Новости, 04.07.2025
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23:06 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/dtp-2027317665.html
Под Саратовом подросток за рулем автомобиля насмерть сбил велосипедиста
Под Саратовом подросток за рулем автомобиля насмерть сбил велосипедиста - РИА Новости, 04.07.2025
Под Саратовом подросток за рулем автомобиля насмерть сбил велосипедиста
Подросток за рулем автомобиля "Лада Приора" недалеко от села Розовое в Саратовской области сбил насмерть велосипедиста, сообщили в региональной... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:06:00+03:00
2025-07-04T23:06:00+03:00
происшествия
авто
саратовская область
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Подросток за рулем автомобиля "Лада Приора" недалеко от села Розовое в Саратовской области сбил насмерть велосипедиста, сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло в 22.09 (21.09 мск). "По предварительным данным, водитель 17 лет, управляя автомобилем "Лада Приора" допустил наезд на велосипедиста, мужчину 1966 года рождения. В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия. На месте ДТП работают сотрудники полиции, все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе областной ГАИ.
https://ria.ru/20250703/dtp-2027062357.html
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происшествия, авто, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
Под Саратовом подросток за рулем автомобиля насмерть сбил велосипедиста

В Саратовской области подросток за рулем "Приоры" сбил насмерть велосипедиста

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Подросток за рулем автомобиля "Лада Приора" недалеко от села Розовое в Саратовской области сбил насмерть велосипедиста, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло в 22.09 (21.09 мск).
«
"По предварительным данным, водитель 17 лет, управляя автомобилем "Лада Приора" допустил наезд на велосипедиста, мужчину 1966 года рождения. В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия. На месте ДТП работают сотрудники полиции, все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе областной ГАИ.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Подмосковье подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП
3 июля, 22:29
 
ПроисшествияАвтоСаратовская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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