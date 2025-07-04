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Под Саратовом подросток за рулем автомобиля насмерть сбил велосипедиста
Под Саратовом подросток за рулем автомобиля насмерть сбил велосипедиста - РИА Новости, 04.07.2025
Под Саратовом подросток за рулем автомобиля насмерть сбил велосипедиста
Подросток за рулем автомобиля "Лада Приора" недалеко от села Розовое в Саратовской области сбил насмерть велосипедиста, сообщили в региональной... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:06:00+03:00
2025-07-04T23:06:00+03:00
2025-07-04T23:06:00+03:00
происшествия
авто
саратовская область
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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Подросток за рулем автомобиля "Лада Приора" недалеко от села Розовое в Саратовской области сбил насмерть велосипедиста, сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло в 22.09 (21.09 мск). "По предварительным данным, водитель 17 лет, управляя автомобилем "Лада Приора" допустил наезд на велосипедиста, мужчину 1966 года рождения. В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия. На месте ДТП работают сотрудники полиции, все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе областной ГАИ.
https://ria.ru/20250703/dtp-2027062357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
Под Саратовом подросток за рулем автомобиля насмерть сбил велосипедиста
В Саратовской области подросток за рулем "Приоры" сбил насмерть велосипедиста