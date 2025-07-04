https://ria.ru/20250704/dtp-2027316378.html

В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" столкнулись семь автомобилей

В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 04.07.2025

В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" столкнулись семь автомобилей

Семь автомобилей столкнулись вечером в пятницу на трассе М-4 "Дон" в Елецком районе Липецкой области, один человек пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T22:54:00+03:00

2025-07-04T22:54:00+03:00

2025-07-04T22:59:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

елецкий район

авто

липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Семь автомобилей столкнулись вечером в пятницу на трассе М-4 "Дон" в Елецком районе Липецкой области, один человек пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по региону."Произошло дорожно-транспортное происшествие на ФАД М-4 "Дон" с участием грузового автомобиля и 5 легковых автомобилей, и грузового автомобиля – фуры <...> c последующим возгоранием 7 автомобилей", - говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.По предварительной информации спасателей, погибших нет, один человек пострадал. На дороге затора не произошло, движение идёт по объездному пути.

https://ria.ru/20250703/dtp-2027056790.html

елецкий район

липецкая область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), елецкий район, авто, липецкая область