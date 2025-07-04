https://ria.ru/20250704/dtp-2027316378.html
В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" столкнулись семь автомобилей
В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 04.07.2025
В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" столкнулись семь автомобилей
Семь автомобилей столкнулись вечером в пятницу на трассе М-4 "Дон" в Елецком районе Липецкой области, один человек пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:54:00+03:00
2025-07-04T22:54:00+03:00
2025-07-04T22:59:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
елецкий район
авто
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Семь автомобилей столкнулись вечером в пятницу на трассе М-4 "Дон" в Елецком районе Липецкой области, один человек пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по региону."Произошло дорожно-транспортное происшествие на ФАД М-4 "Дон" с участием грузового автомобиля и 5 легковых автомобилей, и грузового автомобиля – фуры <...> c последующим возгоранием 7 автомобилей", - говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.По предварительной информации спасателей, погибших нет, один человек пострадал. На дороге затора не произошло, движение идёт по объездному пути.
https://ria.ru/20250703/dtp-2027056790.html
елецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), елецкий район, авто, липецкая область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Елецкий район, Авто, Липецкая область
В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" столкнулись семь автомобилей
В Липецкой области на трассе М-4 столкнулись 7 машин, пострадал один человек