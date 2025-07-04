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В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 04.07.2025
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22:54 04.07.2025 (обновлено: 22:59 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/dtp-2027316378.html
В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" столкнулись семь автомобилей
В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 04.07.2025
В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" столкнулись семь автомобилей
Семь автомобилей столкнулись вечером в пятницу на трассе М-4 "Дон" в Елецком районе Липецкой области, один человек пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:54:00+03:00
2025-07-04T22:59:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
елецкий район
авто
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Семь автомобилей столкнулись вечером в пятницу на трассе М-4 "Дон" в Елецком районе Липецкой области, один человек пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по региону."Произошло дорожно-транспортное происшествие на ФАД М-4 "Дон" с участием грузового автомобиля и 5 легковых автомобилей, и грузового автомобиля – фуры &lt;...&gt; c последующим возгоранием 7 автомобилей", - говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.По предварительной информации спасателей, погибших нет, один человек пострадал. На дороге затора не произошло, движение идёт по объездному пути.
https://ria.ru/20250703/dtp-2027056790.html
елецкий район
липецкая область
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), елецкий район, авто, липецкая область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Елецкий район, Авто, Липецкая область
В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" столкнулись семь автомобилей

В Липецкой области на трассе М-4 столкнулись 7 машин, пострадал один человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Семь автомобилей столкнулись вечером в пятницу на трассе М-4 "Дон" в Елецком районе Липецкой области, один человек пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«
"Произошло дорожно-транспортное происшествие на ФАД М-4 "Дон" с участием грузового автомобиля и 5 легковых автомобилей, и грузового автомобиля – фуры <...> c последующим возгоранием 7 автомобилей", - говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.
По предварительной информации спасателей, погибших нет, один человек пострадал. На дороге затора не произошло, движение идёт по объездному пути.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Елецкий районАвтоЛипецкая область
 
 
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