https://ria.ru/20250704/dtp-2027280069.html

На Ставрополье грузовик с зерном столкнулся с пассажирским поездом

На Ставрополье грузовик с зерном столкнулся с пассажирским поездом - РИА Новости, 04.07.2025

На Ставрополье грузовик с зерном столкнулся с пассажирским поездом

Грузовик с зерном и пассажирский поезд столкнулись в пятницу на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, никто не пострадал, сообщило региональное... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:00:00+03:00

2025-07-04T19:00:00+03:00

2025-07-04T19:00:00+03:00

происшествия

авто

ставропольский край

орск

угибдд

камаз (завод)

северо-кавказская железная дорога

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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Грузовик с зерном и пассажирский поезд столкнулись в пятницу на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, никто не пострадал, сообщило региональное УГИБДД. "Примерно в 11.30 мск в Курском округе на регулируемом железнодорожном переезде (без шлагбаума), расположенном вблизи автодороги "Моздок-Ищерское", водитель грузовика "КамАЗ" с прицепом, перевозящего зерно, выехал на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с железнодорожным пассажирским составом. Пострадавших в ДТП нет", - говорится в сообщении. По информации Северо-Кавказской железной дороги, ДТП произошло с пассажирским поездом сообщением Имеретинский Курорт – Орск. "Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось… Произошел сход локомотива одной колесной парой. Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлена аварийная бригада и восстановительный поезд", - отметили в СКЖД, добавив, что на движение других поездов авария не повлияла. Южная транспортная прокуратура сообщила, что после ДТП проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. "По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20241219/mashinist-1990052374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ставропольский край, орск, угибдд, камаз (завод), северо-кавказская железная дорога