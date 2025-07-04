На Ставрополье грузовик с зерном столкнулся с пассажирским поездом
На Ставрополье грузовик с зерном столкнулся с поездом, пострадавших нет
© Госавтоинспекция СтавропольяМомент ДТП с грузовиком и пассажирским составом на ж/д переезде в Ставропольском крае. Кадр видео
Момент ДТП с грузовиком и пассажирским составом на ж/д переезде в Ставропольском крае. Кадр видео
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Грузовик с зерном и пассажирский поезд столкнулись в пятницу на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, никто не пострадал, сообщило региональное УГИБДД.
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"Примерно в 11.30 мск в Курском округе на регулируемом железнодорожном переезде (без шлагбаума), расположенном вблизи автодороги "Моздок-Ищерское", водитель грузовика "КамАЗ" с прицепом, перевозящего зерно, выехал на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с железнодорожным пассажирским составом. Пострадавших в ДТП нет", - говорится в сообщении.
По информации Северо-Кавказской железной дороги, ДТП произошло с пассажирским поездом сообщением Имеретинский Курорт – Орск.
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось… Произошел сход локомотива одной колесной парой. Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлена аварийная бригада и восстановительный поезд", - отметили в СКЖД, добавив, что на движение других поездов авария не повлияла.
Южная транспортная прокуратура сообщила, что после ДТП проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. "По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - заявили в ведомстве.
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