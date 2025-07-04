В Бийске подросток за рулем автомобиля устроил ДТП с пострадавшими
В ДТП в Бийске пострадали шестеро несовершеннолетних
© Фото : Станция скорой медицинской помощи (Бийск)Сотрудники скорой помощи в Бийске
© Фото : Станция скорой медицинской помощи (Бийск)
Сотрудники скорой помощи в Бийске
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БАРНАУЛ , 4 июл - РИА Новости. Шестеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бийске, сообщается в Telegram-канале станции скорой медпомощи города.
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"Шестеро несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в селе Фоминское (входит в состав Бийска – ред.). По предварительной информации, подростки катались на легковом автомобиле. Не справившись с управлением, они въехали в забор", - говорится в сообщении.
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В канале отмечается, что самому старшему 17 лет, младшему – 6 лет.
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"Детям оказали необходимую помощь, пятерых доставили в медучреждение", - отмечается в сообщении.
Начальник главка МВД по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев поставил на контроль разбирательство по факту ДТП.
"Подросток взял у родственника автомобиль, чтобы покататься. Ни прав на управление, ни надлежащего опыта вождения у него нет, поэтому машина наехала на препятствие и опрокинулась…В рамках проверки сотрудники полиции выясняют все обстоятельства", - рассказали в пресс-службе главка МВД.