https://ria.ru/20250704/dtp-2027250128.html

В Бийске подросток за рулем автомобиля устроил ДТП с пострадавшими

В Бийске подросток за рулем автомобиля устроил ДТП с пострадавшими - РИА Новости, 04.07.2025

В Бийске подросток за рулем автомобиля устроил ДТП с пострадавшими

Шестеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бийске, сообщается в Telegram-канале станции скорой медпомощи города. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:30:00+03:00

2025-07-04T17:30:00+03:00

2025-07-04T17:41:00+03:00

происшествия

бийск

алтайский край

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БАРНАУЛ , 4 июл - РИА Новости. Шестеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бийске, сообщается в Telegram-канале станции скорой медпомощи города. "Шестеро несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в селе Фоминское (входит в состав Бийска – ред.). По предварительной информации, подростки катались на легковом автомобиле. Не справившись с управлением, они въехали в забор", - говорится в сообщении. В канале отмечается, что самому старшему 17 лет, младшему – 6 лет. "Детям оказали необходимую помощь, пятерых доставили в медучреждение", - отмечается в сообщении. Начальник главка МВД по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев поставил на контроль разбирательство по факту ДТП. "Подросток взял у родственника автомобиль, чтобы покататься. Ни прав на управление, ни надлежащего опыта вождения у него нет, поэтому машина наехала на препятствие и опрокинулась…В рамках проверки сотрудники полиции выясняют все обстоятельства", - рассказали в пресс-службе главка МВД.

https://ria.ru/20250529/dtp-2019679169.html

https://ria.ru/20250703/dtp-2027062357.html

бийск

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, бийск, алтайский край