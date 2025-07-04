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В Бийске подросток за рулем автомобиля устроил ДТП с пострадавшими - РИА Новости, 04.07.2025
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17:30 04.07.2025 (обновлено: 17:41 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/dtp-2027250128.html
В Бийске подросток за рулем автомобиля устроил ДТП с пострадавшими
В Бийске подросток за рулем автомобиля устроил ДТП с пострадавшими - РИА Новости, 04.07.2025
В Бийске подросток за рулем автомобиля устроил ДТП с пострадавшими
Шестеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бийске, сообщается в Telegram-канале станции скорой медпомощи города. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:30:00+03:00
2025-07-04T17:41:00+03:00
происшествия
бийск
алтайский край
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БАРНАУЛ , 4 июл - РИА Новости. Шестеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бийске, сообщается в Telegram-канале станции скорой медпомощи города. "Шестеро несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в селе Фоминское (входит в состав Бийска – ред.). По предварительной информации, подростки катались на легковом автомобиле. Не справившись с управлением, они въехали в забор", - говорится в сообщении. В канале отмечается, что самому старшему 17 лет, младшему – 6 лет. "Детям оказали необходимую помощь, пятерых доставили в медучреждение", - отмечается в сообщении. Начальник главка МВД по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев поставил на контроль разбирательство по факту ДТП. "Подросток взял у родственника автомобиль, чтобы покататься. Ни прав на управление, ни надлежащего опыта вождения у него нет, поэтому машина наехала на препятствие и опрокинулась…В рамках проверки сотрудники полиции выясняют все обстоятельства", - рассказали в пресс-службе главка МВД.
https://ria.ru/20250529/dtp-2019679169.html
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происшествия, бийск, алтайский край
Происшествия, Бийск, Алтайский край
В Бийске подросток за рулем автомобиля устроил ДТП с пострадавшими

В ДТП в Бийске пострадали шестеро несовершеннолетних

© Фото : Станция скорой медицинской помощи (Бийск)Сотрудники скорой помощи в Бийске
Сотрудники скорой помощи в Бийске - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Станция скорой медицинской помощи (Бийск)
Сотрудники скорой помощи в Бийске
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БАРНАУЛ , 4 июл - РИА Новости. Шестеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бийске, сообщается в Telegram-канале станции скорой медпомощи города.
«
"Шестеро несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в селе Фоминское (входит в состав Бийска – ред.). По предварительной информации, подростки катались на легковом автомобиле. Не справившись с управлением, они въехали в забор", - говорится в сообщении.
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В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки
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В канале отмечается, что самому старшему 17 лет, младшему – 6 лет.
«
"Детям оказали необходимую помощь, пятерых доставили в медучреждение", - отмечается в сообщении.
Начальник главка МВД по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев поставил на контроль разбирательство по факту ДТП.
"Подросток взял у родственника автомобиль, чтобы покататься. Ни прав на управление, ни надлежащего опыта вождения у него нет, поэтому машина наехала на препятствие и опрокинулась…В рамках проверки сотрудники полиции выясняют все обстоятельства", - рассказали в пресс-службе главка МВД.
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ПроисшествияБийскАлтайский край
 
 
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