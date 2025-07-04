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МВД рассказало о сроках лишения свободы и штрафах для дропперов - РИА Новости, 04.07.2025
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11:57 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/dropper-2027141407.html
МВД рассказало о сроках лишения свободы и штрафах для дропперов
МВД рассказало о сроках лишения свободы и штрафах для дропперов - РИА Новости, 04.07.2025
МВД рассказало о сроках лишения свободы и штрафах для дропперов
Соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:57:00+03:00
2025-07-04T11:57:00+03:00
технологии
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её третьему лицу - до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк. Министерство предупреждает, что 5 июля вступает в силу федеральный закон, которым вводится уголовная ответственность за так называемое дропперство. Это соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег. "Начали действовать изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерный оборот средств платежей". Они, в частности, предусматривают ответственность для тех, кто за денежное вознаграждение передают свои банковские карты для криминальной деятельности либо сами совершают незаконные операции из корыстной заинтересованности по указанию другого лица. Максимальное наказание за это - лишение свободы сроком на 3 года", - сказала Волк. За приобретение карты для передачи другому лицу, которое замыслило совершить противоправные действия, грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Похожее наказание - лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей - предусматривается за осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков. "При этом уголовной ответственности можно избежать, если гражданин впервые передал злоумышленникам доступ к своей карте и активно сотрудничал со следствием для раскрытия преступлений", - заключила Волк.
https://ria.ru/20250310/moshenniki-2004008564.html
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технологии, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ), общество
Технологии, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
МВД рассказало о сроках лишения свободы и штрафах для дропперов

МВД: дропперам грозит срок от 3 до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тыс руб

© Fotolia / svortБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Fotolia / svort
Банковская карта. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её третьему лицу - до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Министерство предупреждает, что 5 июля вступает в силу федеральный закон, которым вводится уголовная ответственность за так называемое дропперство. Это соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.
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За приобретение карты для передачи другому лицу, которое замыслило совершить противоправные действия, грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
Похожее наказание - лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей - предусматривается за осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков.
"При этом уголовной ответственности можно избежать, если гражданин впервые передал злоумышленникам доступ к своей карте и активно сотрудничал со следствием для раскрытия преступлений", - заключила Волк.
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ТехнологииИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Общество
 
 
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