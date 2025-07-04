https://ria.ru/20250704/dron-2027279355.html

В Курской области женщина получила ранения при взрыве украинского дрона

В Курской области женщина получила ранения при взрыве украинского дрона - РИА Новости, 04.07.2025

В Курской области женщина получила ранения при взрыве украинского дрона

Женщина получила ранения ноги в результате взрыва дрона ВСУ в курском Глушковском районе, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:55:00+03:00

2025-07-04T18:55:00+03:00

2025-07-04T18:55:00+03:00

происшествия

глушковский район

курская область

советский

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 4 июл – РИА Новости. Женщина получила ранения ноги в результате взрыва дрона ВСУ в курском Глушковском районе, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Преступные действия ВСУ продолжаются. В селе Нижний Мордок Глушковского района вражеский дрон взорвался возле дома по улице Советской. Осколками посекло фасад здания. В результате взрыва 44-летняя женщина получила ранения правой голени ноги. Она доставлена в Рыльскую ЦРБ", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что врачи оказывают ей необходимую помощь. "Уважаемые куряне, враг не дремлет. Пожалуйста, берегите себя и будьте осторожны!" – добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

глушковский район

курская область

советский

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происшествия, глушковский район, курская область, советский , александр хинштейн, вооруженные силы украины