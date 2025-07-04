https://ria.ru/20250704/dron-2027279355.html
В Курской области женщина получила ранения при взрыве украинского дрона
В Курской области женщина получила ранения при взрыве украинского дрона - РИА Новости, 04.07.2025
В Курской области женщина получила ранения при взрыве украинского дрона
Женщина получила ранения ноги в результате взрыва дрона ВСУ в курском Глушковском районе, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:55:00+03:00
2025-07-04T18:55:00+03:00
2025-07-04T18:55:00+03:00
происшествия
глушковский район
курская область
советский
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
КУРСК, 4 июл – РИА Новости. Женщина получила ранения ноги в результате взрыва дрона ВСУ в курском Глушковском районе, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Преступные действия ВСУ продолжаются. В селе Нижний Мордок Глушковского района вражеский дрон взорвался возле дома по улице Советской. Осколками посекло фасад здания. В результате взрыва 44-летняя женщина получила ранения правой голени ноги. Она доставлена в Рыльскую ЦРБ", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что врачи оказывают ей необходимую помощь. "Уважаемые куряне, враг не дремлет. Пожалуйста, берегите себя и будьте осторожны!" – добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
глушковский район
курская область
советский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, глушковский район, курская область, советский , александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Глушковский район, Курская область, Советский , Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области женщина получила ранения при взрыве украинского дрона
Хинштейн: при взрыве дрона ВСУ в Курской области пострадала женщина