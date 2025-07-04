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Силы ПВО сбили второй БПЛА над Удмуртией
Силы ПВО сбили второй БПЛА над Удмуртией - РИА Новости, 04.07.2025
Силы ПВО сбили второй БПЛА над Удмуртией
Система противовоздушной обороны сбила второй беспилотник над Удмуртией, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:36:00+03:00
2025-07-04T10:36:00+03:00
2025-07-04T17:03:00+03:00
происшествия
александр бречалов
ижевск
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УФА, 4 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила второй беспилотник над Удмуртией, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в городах и районах Удмуртии звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА, силы и средства готовы. Также, Бречалов сообщал, что сбит один из объектов, который летел на Ижевск. "Наша система ПВО отработала ещё один беспилотник, он уничтожен. Огромная ко всему просьба, если нет крайней необходимости, воздержитесь от поездок на личном транспорте или нахождения на открытых территориях. Очень вас прошу, пока опасность сохраняется", - обратился Бречалов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ижевск
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происшествия, александр бречалов, ижевск
Происшествия, Александр Бречалов, Ижевск
Силы ПВО сбили второй БПЛА над Удмуртией
Бречалов: ПВО сбила второй БПЛА над Удмуртией