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Силы ПВО сбили второй БПЛА над Удмуртией - РИА Новости, 04.07.2025
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10:36 04.07.2025 (обновлено: 17:03 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/dron-2027114903.html
Силы ПВО сбили второй БПЛА над Удмуртией
Силы ПВО сбили второй БПЛА над Удмуртией - РИА Новости, 04.07.2025
Силы ПВО сбили второй БПЛА над Удмуртией
Система противовоздушной обороны сбила второй беспилотник над Удмуртией, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:36:00+03:00
2025-07-04T17:03:00+03:00
происшествия
александр бречалов
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УФА, 4 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила второй беспилотник над Удмуртией, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в городах и районах Удмуртии звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА, силы и средства готовы. Также, Бречалов сообщал, что сбит один из объектов, который летел на Ижевск. "Наша система ПВО отработала ещё один беспилотник, он уничтожен. Огромная ко всему просьба, если нет крайней необходимости, воздержитесь от поездок на личном транспорте или нахождения на открытых территориях. Очень вас прошу, пока опасность сохраняется", - обратился Бречалов.
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происшествия, александр бречалов, ижевск
Происшествия, Александр Бречалов, Ижевск
Силы ПВО сбили второй БПЛА над Удмуртией

Бречалов: ПВО сбила второй БПЛА над Удмуртией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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УФА, 4 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила второй беспилотник над Удмуртией, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что в городах и районах Удмуртии звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА, силы и средства готовы.
Также, Бречалов сообщал, что сбит один из объектов, который летел на Ижевск.
"Наша система ПВО отработала ещё один беспилотник, он уничтожен. Огромная ко всему просьба, если нет крайней необходимости, воздержитесь от поездок на личном транспорте или нахождения на открытых территориях. Очень вас прошу, пока опасность сохраняется", - обратился Бречалов.
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ПроисшествияАлександр БречаловИжевск
 
 
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