https://ria.ru/20250704/dron-2027114903.html

Силы ПВО сбили второй БПЛА над Удмуртией

Силы ПВО сбили второй БПЛА над Удмуртией - РИА Новости, 04.07.2025

Силы ПВО сбили второй БПЛА над Удмуртией

Система противовоздушной обороны сбила второй беспилотник над Удмуртией, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:36:00+03:00

2025-07-04T10:36:00+03:00

2025-07-04T17:03:00+03:00

происшествия

александр бречалов

ижевск

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УФА, 4 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила второй беспилотник над Удмуртией, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в городах и районах Удмуртии звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА, силы и средства готовы. Также, Бречалов сообщал, что сбит один из объектов, который летел на Ижевск. "Наша система ПВО отработала ещё один беспилотник, он уничтожен. Огромная ко всему просьба, если нет крайней необходимости, воздержитесь от поездок на личном транспорте или нахождения на открытых территориях. Очень вас прошу, пока опасность сохраняется", - обратился Бречалов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ижевск

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2025

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происшествия, александр бречалов, ижевск