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Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в стабильно тяжелом состоянии - РИА Новости, 04.07.2025
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22:31 04.07.2025 (обновлено: 22:41 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/dps-2027314734.html
Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в стабильно тяжелом состоянии
Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в стабильно тяжелом состоянии - РИА Новости, 04.07.2025
Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в стабильно тяжелом состоянии
Сотрудник ДПС, получивший ножевые ранения во время нападения в Нальчике, находится в стабильно тяжелом состоянии, его планируют перевести в реанимацию, сообщил... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:31:00+03:00
2025-07-04T22:41:00+03:00
происшествия
нальчик
россия
казбек коков
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Сотрудник ДПС, получивший ножевые ранения во время нападения в Нальчике, находится в стабильно тяжелом состоянии, его планируют перевести в реанимацию, сообщил региональный минздрав."Пострадавший сотрудник ДПС… поступил с многочисленными ножевыми ранениями и находился в крайне тяжелом состоянии… Специалисты провели необходимые манипуляции и стабилизировали состояние пострадавшего, которое сейчас оценивается как стабильно тяжелое. Его планируется перевести в отделение реанимации для последующего лечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что экстренную операцию организовал прибывший в больницу министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов."Врачи внимательно контролируют состояние пациента и делают все возможное для его выздоровления", - добавили в министерстве.Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. По данному факту следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ.
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Следственные действия на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике
Следственные действия проводятся на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости. Место происшествия сейчас, оцеплено. Оно находится в самом центре Нальчика, на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова, в районе площади 400-летия и музыкального театра. За оцеплением работают следователи и сотрудники полиции. Неподалеку небольшими группами собираются зеваки. При этом пройти по проспекту Ленина и улице Ногмова можно, обойдя место происшествия, но автотранспорт не пропускают.
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происшествия, нальчик, россия, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нальчик, Россия, Казбек Коков, Следственный комитет России (СК РФ)
Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в стабильно тяжелом состоянии

Раненный ножом в Нальчике сотрудник ДПС находится в стабильно тяжелом состоянии

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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Сотрудник ДПС, получивший ножевые ранения во время нападения в Нальчике, находится в стабильно тяжелом состоянии, его планируют перевести в реанимацию, сообщил региональный минздрав.
"Пострадавший сотрудник ДПС… поступил с многочисленными ножевыми ранениями и находился в крайне тяжелом состоянии… Специалисты провели необходимые манипуляции и стабилизировали состояние пострадавшего, которое сейчас оценивается как стабильно тяжелое. Его планируется перевести в отделение реанимации для последующего лечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экстренную операцию организовал прибывший в больницу министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.
"Врачи внимательно контролируют состояние пациента и делают все возможное для его выздоровления", - добавили в министерстве.
Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. По данному факту следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ.
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ПроисшествияНальчикРоссияКазбек КоковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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