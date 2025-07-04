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Арестованную замглавы Росгидромета оставили в должности
Арестованную замглавы Росгидромета оставили в должности - РИА Новости, 04.07.2025
Арестованную замглавы Росгидромета оставили в должности
Замглавы Росгидромета Наталия Радькова, арестованная по статье о мошенничестве, на данный момент остается в должности, следует из информации на сайте ведомства. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:10:00+03:00
2025-07-04T11:10:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замглавы Росгидромета Наталия Радькова, арестованная по статье о мошенничестве, на данный момент остается в должности, следует из информации на сайте ведомства. "С ноября 2017 года – заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Имеет классный чин государственной гражданской службы – действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса", - говорится в сообщении на сайте в разделе "Руководство Росгидромета". Радьковой по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) может грозить до десяти лет лишения свободы. Ее адвокат Михаил Мушаилов сообщил РИА Новости, что она не признает вину.
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Арестованную замглавы Росгидромета оставили в должности
Арестованная замглавы Росгидромета Радькова остается в должности