https://ria.ru/20250704/dolzhnost-2027124040.html

Арестованную замглавы Росгидромета оставили в должности

Арестованную замглавы Росгидромета оставили в должности - РИА Новости, 04.07.2025

Арестованную замглавы Росгидромета оставили в должности

Замглавы Росгидромета Наталия Радькова, арестованная по статье о мошенничестве, на данный момент остается в должности, следует из информации на сайте ведомства. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:10:00+03:00

2025-07-04T11:10:00+03:00

2025-07-04T11:11:00+03:00

россия

происшествия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замглавы Росгидромета Наталия Радькова, арестованная по статье о мошенничестве, на данный момент остается в должности, следует из информации на сайте ведомства. "С ноября 2017 года – заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Имеет классный чин государственной гражданской службы – действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса", - говорится в сообщении на сайте в разделе "Руководство Росгидромета". Радьковой по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) может грозить до десяти лет лишения свободы. Ее адвокат Михаил Мушаилов сообщил РИА Новости, что она не признает вину.

https://ria.ru/20250704/altay-2027122061.html

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россия, происшествия