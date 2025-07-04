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Арестованную замглавы Росгидромета оставили в должности - РИА Новости, 04.07.2025
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11:10 04.07.2025 (обновлено: 11:11 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/dolzhnost-2027124040.html
Арестованную замглавы Росгидромета оставили в должности
Арестованную замглавы Росгидромета оставили в должности - РИА Новости, 04.07.2025
Арестованную замглавы Росгидромета оставили в должности
Замглавы Росгидромета Наталия Радькова, арестованная по статье о мошенничестве, на данный момент остается в должности, следует из информации на сайте ведомства. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:10:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замглавы Росгидромета Наталия Радькова, арестованная по статье о мошенничестве, на данный момент остается в должности, следует из информации на сайте ведомства. "С ноября 2017 года – заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Имеет классный чин государственной гражданской службы – действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса", - говорится в сообщении на сайте в разделе "Руководство Росгидромета". Радьковой по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) может грозить до десяти лет лишения свободы. Ее адвокат Михаил Мушаилов сообщил РИА Новости, что она не признает вину.
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Арестованную замглавы Росгидромета оставили в должности

Арестованная замглавы Росгидромета Радькова остается в должности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замглавы Росгидромета Наталия Радькова, арестованная по статье о мошенничестве, на данный момент остается в должности, следует из информации на сайте ведомства.
"С ноября 2017 года – заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Имеет классный чин государственной гражданской службы – действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса", - говорится в сообщении на сайте в разделе "Руководство Росгидромета".
Радьковой по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) может грозить до десяти лет лишения свободы. Ее адвокат Михаил Мушаилов сообщил РИА Новости, что она не признает вину.
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