https://ria.ru/20250704/desantnik-2027092603.html

Два российских десантника удерживали опорный пункт в окружении 37 дней

Два российских десантника удерживали опорный пункт в окружении 37 дней - РИА Новости, 04.07.2025

Два российских десантника удерживали опорный пункт в окружении 37 дней

Двое десантников группировки войск "Днепр" в течение 37 дней в окружении удерживали захваченный у ВСУ с одного выстрела опорный пункт, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:31:00+03:00

2025-07-04T08:31:00+03:00

2025-07-04T08:44:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 4 июл - РИА Новости. Двое десантников группировки войск "Днепр" в течение 37 дней в окружении удерживали захваченный у ВСУ с одного выстрела опорный пункт, рассказал РИА Новости командир подразделения десантно-штурмового взвода с позывным "Фартовый" и один из непосредственных участников событий, десантник с позывным "Крона". "Зашли с нашего подразделения два человека и больше месяца удерживали "опорник". С подразделениями БПЛА, с несколькими расчетами, под покровом ночи заводили людей. Два человека зашли на "опорник", взяли", - сказал РИА Новости десантник с позывным "Фартовый". По словам военных, опорный пункт противника был захвачен после всего одного выстрела из гранатомета. На позиции противника находилось четверо боевиков киевского режима: двое были уничтожены, двое взяты в плен. "Лесополку зачищали, освобождали. Ну и мы оказались, ну как, глубоко врезались, маленько. Оказались в полукольце, в окружении. Ну, 37 суток мы держали", - сообщил агентству один из непосредственных защитников опорного пункта, десантник с позывным "Крона". Штурмовик добавил, что ВСУ постоянно обстреливали их из артиллерии, минометов, тяжелых коптеров-бомбардировщиков типа "Баба-Яга", а также FPV-дронами. Кроме того, ВСУ пытались "выкурить" десантников с занятой ими позиции с помощью газов. "Их там и жгли, и травили… Химию кидали какую-то. Ну газы в основном… Выдержали все накаты", - отметил "Фартовый". Штурмовик "Крона" рассказывает, что удержать позицию им удалось в том числе благодаря военной хитрости: во время обороны они с товарищем создали ложную позицию, ввиду чего большая часть ударов украинской армии приходилась не по их реальному местоположению, а по специально созданной фальшцели. Боевики ВСУ также пытались штурмовать окруженных десантников. "Пришло подразделение в количестве трех человек (ВСУ - ред.). Они пытались взять "опорник". Наши ребята просто отстреливались, и, не сдавая позиций, дали понять, что им здесь делать нечего. Всё, в итоге они (боевики ВСУ - ред.) развернулись, пытались дойти до своего опорника, но у них ничего не получилось. Накат был отражен", - рассказывает военный. Окруженные штурмовки были уверены, что командование и их боевые товарищи их не бросят. "Мы знали все равно, что придут, нас сменят… Думали о семье. Времени было много. Сильно высовываться нельзя было. Выбежим на разведку, покрутимся и обратно. Усилим крышу, отремонтируем, что за ночь нам накидали. Бомбы там, какие не разорвались, подальше отнесем. Вот так вот и прошло время", - говорит десантник. Украинской армии за 37 дней так и не удалось захватить окруженную позицию десантников "Днепра". Несмотря на шквальный огонь ВСУ и на полученные контузии, боевая задача командования десантниками была успешно выполнена. "Мы передали рубеж после того, как выполнили боевую задачу… Наши ребята были выведены оттуда и на данный момент находятся в тылу на реабилитации. Отдыхают", - подытожил командир.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250704/marochko-2027087882.html

https://ria.ru/20250704/vsu-2027083976.html

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Десантники рассказали, как больше месяца удерживали захваченный у ВСУ опорный пункт Двое десантников группировки войск "Днепр" в течение 37 дней в окружении удерживали захваченный у ВСУ опорный пункт. 2025-07-04T08:31 true PT4M11S

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вооруженные силы украины, безопасность