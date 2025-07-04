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Во Владивостоке отменили салют из-за гибели замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости, 04.07.2025
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12:19 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/den-2027147098.html
Во Владивостоке отменили салют из-за гибели замглавкома ВМФ Гудкова
Во Владивостоке отменили салют из-за гибели замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости, 04.07.2025
Во Владивостоке отменили салют из-за гибели замглавкома ВМФ Гудкова
Праздничный салют на День города во Владивостоке решили отменить в связи с гибелью бойцов и заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:19:00+03:00
2025-07-04T12:19:00+03:00
россия
владивосток
михаил гудков
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Праздничный салют на День города во Владивостоке решили отменить в связи с гибелью бойцов и заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ - "сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота". "В связи с трагическими событиями, произошедшими в Курской области, где погибли бойцы и экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков, было принято решение отменить вечерний салют", - говорится в сообщении. Сообщается, что программа Дня города Владивостока будет также скорректирована. Тайминг остается прежним.
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россия, владивосток, михаил гудков, тихоокеанский флот вмф россии
Россия, Владивосток, Михаил Гудков, Тихоокеанский флот ВМФ России
Во Владивостоке отменили салют из-за гибели замглавкома ВМФ Гудкова

Праздничный салют во Владивостоке отменили из-за гибели замглавкома ВМФ Гудкова

© Фото : Минобороны России/TelegramМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Минобороны России/Telegram
Михаил Гудков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Праздничный салют на День города во Владивостоке решили отменить в связи с гибелью бойцов и заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ - "сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота".
"В связи с трагическими событиями, произошедшими в Курской области, где погибли бойцы и экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков, было принято решение отменить вечерний салют", - говорится в сообщении.
Сообщается, что программа Дня города Владивостока будет также скорректирована. Тайминг остается прежним.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Не боялся лично идти на штурм". Каким был Герой России Михаил Гудков
3 июля, 17:48
 
РоссияВладивостокМихаил ГудковТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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